Obožavao automobile, 80-ih kupio sve "mercedese": Saša Popović zbog ove strasti imao vozni park od 900.000 evra

Kreativni direktor i osnivač Grand produkcije, Saša Popović, decenijama je važio za čovjeka koji posjeduje jedan od najskupljih voznih parkova u Srbiji.

Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda

Popović je prije nekoliko godina kupio crvenog Ferarija kojim je upotpunio svoju kolekciju, a potom se početkom prošle, 2024. godine, počastio još jednim automobilom..

U pitanju je automobil iste marke - Ferrari, samo u bijeloj boji koji takođe ima tablice sa njegovim inicijalima.Saša Popović je ranije govorio da posjeduje vozni park u vrijednosti od oko 900.000 evra, a za Grand je otkrio od kada datira njegova ljubav prema luksuznim automobilima.

"Kada smo 1983. godine krenuli na onu veliku turneju, puno smo para zarađivali. Milione. I to je sve išlo regularno, plaćali smo poreze. U to vrijeme je sve išlo preko tzv SDK, pa preko žiro računa i imali smo zaista puno para, ali to su bile godine pod sloganom "imaš kuću, vrati stan". Imaš stan, ne možeš da kupiš kuću, ne možeš ni lokale jer su u državnom vlasništvu. Gdje smo trošili pare? Na automobile. Ja najviše. Prvi sam kupovao sve modele Mercedesa ’83, četvrte, pete… Od tada mi je ta ljubav prema automobilima. Naravno, 1993. kada sam izgubio pare kod Dafine, ostao sam klot. Bez ijednog dinara i bez ijedne marke i četiri godine sam se vozio autobusom", ispričao je jednom prilikom Saša Popović.

(Telegraf, MONDO)