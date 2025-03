Ben Aflek bi htio još jednu šansu sa bivšom? Uslikani zagrljeni, koristi svaku priliku da joj se približi

Ben Aflek je još jednom uhvaćen u društvu bivše supruge Dženifer Garner, a bivši par je snimljen u zagrljaju dok su igrali pejntbol s njihovim sinom Semjuelom.

Izvor: Jed Jacobsohn / Getty images / Profimedia

Po svemu sudeći slavni glumac ima slabost prema koleginicama, a omiljeno ime mu je Dženifer, kako mu se obe bivše supruge zovu - od jedne se nedavno razveo, iako su ljubavi dali novu šansu, a sa drugom je bliži nego ikad!

Ben Aflek bi "volio još jednu šansu" sa bivšom suprugom Dženifer Garner, ekskluzivno je za Page Six otkrio izvor. "Zvijezda 'Liga pravde' svakako bi bio otvoren za to da ponovo pokuša sa Džen ako ikada bude pravi trenutak", dodaje izvor. "Ipak, Ben zna da to trenutno nije realno u njihovim životima."

"Ben je upravo izašao iz braka i finalizovao svoj razvod od Dženifer Lopez, zaista je zauzet poslom i fokusiran na ovo novo poglavlje", objašnjava izvor. "Pored toga, Ben poštuje Dženinu vezu sa Džonom Milerom i nikada ne bi stao između njih."

Da li je osjećaj obostran?

Drugi izvor kaže: "Osjećanje nije obostrano sa Dženine strane. Ona je srećna sa Džonom, i trenutno nije u tom mjestu u svom životu. Ima sjajnu partnersku vezu sa Benom kada je riječ o roditeljstvu, i to je trenutno gdje stvari stoje sa njenog kraja."

Glumica iz filma "13 Going on 30" i Miler, koji ima 47 godina, u neformalnoj su vezi od 2018. godine. Ipak, to ne spriječava Bena da praznike i razne porodične aktivnosti provodi u društvu Garnerove i njihovo troje djece, te je tako sad uslikan kako igra pejntbol s njihovim sinom Semjuelom. Mnogi primjećuju da je Ben sve vrijeme pokazivao naklonost ka prvoj supruzi grleći je.

Ben Affleck affectionately holds ex-wife Jennifer Garner during paintball outinghttps://t.co/EcggQpGlgDpic.twitter.com/k4PuWG0QLy — Page Six (@PageSix)March 4, 2025

Bivši supružnici ostali su zajedno na terenu, dok je 13-godišnji Semjuel otišao sa prijateljima. Aflek i Garner su takođe fotografisani kako se smiju i ćaskaju u pejntbol parku, a djelovalo je da Oskarom nagrađeni glumac nije uspio da skine osmijeh s lica dok se družio s bivšom suprugom. Glumac je inače gotovo uvijek nasmijan u njenom društvu, pa to nije izostalo ni ovog puta.

Ben Affleck and Jennifer Garner Laugh Together During Paintball Outing | Click to read morehttps://t.co/gPKRJaAGfN — TMZ (@TMZ)March 2, 2025

"Posebno otkako je Benova razvoda od Lopez i sa svim požarima u LA i svim što se dešava, njih dvoje su se više nego ikad oslonili jedno na drugo", rekao je izvor za Page Six krajem januara.

U međuvremenu, drugi izvor je ranije rekao da Garnerov dugogodišnji dečko nije bio "oduševljen" time što glumica provodi više vremena sa bivšim.

"Njihova veza postaje pomalo previše kada Ben provodi sve praznike sa njima, kao što su Božić i Dan zahvalnosti. Džon se osjeća kao treće kolo".