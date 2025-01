Usred požara, FBI mu zakucao na vrata zbog incidenta: Ben Aflek imao neočekivanu posjetu u domu u Los Anđelesu

Ben Aflek je u nedelju imao iznenadnu posjetu od strane agenata FBI-ja.

Izvor: YouTube/printscreen/Movieclips

Dom 52-godišnjeg glumca i filmskog stvaratelja u luksuznom naselju Brentvud u Los Anđelesu posjetili su agenti koji su djelovali kao pripadnici FBI-a i zamjenici iz Šerifove kancelarije okruga LA.

Ageni su viđeni kako čekaju ispred kapije njegove imovine, nekoliko minuta prije nego što su otišli. Nije jasno da li je Ben Aflek bio kod kuće kada se posjeta dogodila.

FBI agenti ispred kuće Bena Afleka Izvor: Youtube / X17onlineVideo

Ageni FBI-a i zamjenici šerifa su, čini se, koristili pozivnu kutiju pored Aflekove kapije, ali kapija nikada nije bila otvorena. Jedan agent viđen je u majici sa kratkim rukavima na kojoj je bio logo agencije na leđima, dok je druga osoba nosila pancirni prsluk sa istim logom na leđima. U jednom trenutku prišli su kapiji, vjerovatno kako bi pokušali da je pozovu, piše Daily Mail.

Dva druga agenta zakona viđena su zatim kako napuštaju imanje, od kojih je jedan nosio jaknu sa logom Šerifove kancelarije, dok je drugi nosio taktički prsluk.

Ispituju incident sa dronom?

Kako TMZ navodi, izvori do kojih u došli objasnili su da su pripadnici zakona bili u tom području istražujući incident u kojem je privatni dron udario u avion za gašenje požara, oštetivši ga. Ovaj "super scooper" avion pomagao je vatrogascima u borbi protiv šumskih požara, koji su do sada odnijeli 24 života i uništili hiljade domova u oblasti Los Anđelesa.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Bezbjednost Benove kuće bila je na staklenim nogama prošle nedelje, s obzirom na to da se nalazi vrlo blizu požara u Palisadama, koji je do nedelje uveče bio samo 13 odsto pod kontrolom. Njegova vila vrijedna 20,5 miliona dolara, do sada je prošla neoštećena kroz požare u LA-u, iako se Brentvud imanje nalazi na granici sa Pacific Palisadama, koje su teško pogođene požarima.

Prošle nedelje, glumac koji je postao režiser, viđen je iznenađenog izraza lica dok se vraćao kući uveče, kada su plamenovi bili vidljivi u blizini. Ben je brzo evakuisan, a potom je otišao do kuće svoje bivše supruge Dženifer Garner, koja se nalazi u blizini u Brentvudu, kako bi pomogao njoj i njihovoj djeci da se sklone na sigurno.