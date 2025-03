Pjevačica mužu ostavila stan nakon razvoda, ali mu na sahranu nije došla: "Jedina sam koja je to uradila"

Neda je istakla jednom prilikom da je veoma ponosna na to kako se završio odnos sa bivšim suprugom.

Pevačica Neda Ukraden decenijama je prisutna na javnoj sceni, a tokom karijere izgradila je status jedne od najcenjenijih muzičkih zvezda.

Pored profesionalnog uspeha, njen privatni život često je bio tema medija, a jednom prilikom govorila je o svom bivšem suprugu Milanu Bilbiji, ocu njene ćerke Jelene, i otkrila zbog čega nije prisustvovala njegovoj sahrani.

Neda je nakon razvoda donela odluku da Milanu ostavi stan, iako je, kako kaže, sud njoj dodelio starateljstvo nad ćerkom. Isticala je da su i posle razlaza ostali u dobrim odnosima i da su jedno drugom uvek bili podrška i prijatelji.

"Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Sud je meni dodelio dete. Od svakog nastupa sam ja ulagala. Svaki razvod je ružan, bilo je groznih reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikad ne bih dala da neko kaže neku ružnu reč protiv njega. Ja znam koje su njegove mane najbolje. Bio je jako dobar čovek, veliki intelektualac... On se tu nije snašao i patio je zbog toga, ali ja za to nisam kriva. Sačuvali smo poštovanje jedno prema drugom", rekla je ranije Neda Ukraden.

"Da je moj bivši muž živ, sigurno bi bio ponosan. Ono što sam pisala o muškarcima koje sam volela nikako nije uvredljivo. Zapravo, sve su to bile prave ljubavi, niko tu nikoga nije molio za ljubav", rekla je Neda za "Grand Online" nakon što je izdala knjigu.

Bivšem nije došla na sahranu

Milan Bilbija preminuo je 2013. godine u Crnoj Gori, gde je i sahranjen, a on i Neda bili su u prijateljskim odnosima do kraja njegovog života.

Međutim, pevačica je bila sprečena da otputuje na njegovu sahranu jer je morala da ostane u Beogradu da čuva unuke, bliznakinje Nedu i Aleksandru.

"Tužna sam što nisam mogla da odem na sahranu s mojom Jelenom. Morala sam da ostanem kod kuće s Pecom (zetom, prim. aut.) da čuvam bliznakinje", rekla je tada Neda.

