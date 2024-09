"Kako da me voli takva spodoba?": Neda Ukraden pokazala obline, pa pobijsnila kad je dobila jedan komentar

Neda Ukraden reagovala na društvenim mrežama

Pjevačica Neda Ukraden (74) decenijama važi za jednu od najnegovanijih i najljepših žena na domaćoj muzičkoj sceni. Pjevačica kojoj godine ne mogu ništa, sada je na Instagramu pokazala tijelo u kupaćem kostimu i otkrila da je porodično ljetovanje u Bokotorskom zalivu, gdje posjeduje porodičnu vilu, završeno.

Nakon skoro dva mjeseca provedenih na primorju, pjevačica je objavila "zbogom more,odoh u planine", obučena u ljubičasti kupaći kostim, nakon čega se desilo nešto što niko od njenih pratilaca nije očekivao. U jednom komentaru pored slike, pjevačici su poručili da se "sređivala u Fotošopu", nakon čega je Ukradenova riješila da odgovori:

"Ajd’ što si slabovida pa ne vidiš šta je fotošop, a šta nije. Isto me ne voliš, a pratiš me i nerviraš se i to je ok jer kako da me voli takva spodoba. Al’ što imas potrebu da svoju ljubomoru, glupost zaviješ u šovinizam, pa to i javno objaviš bez blama, e to mi te već žao. Mogu zamisliti koliko se nerviraš, uh kako je to jadno. A meni dragooooo", poručila je pjevačica.

