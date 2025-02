Ceca otkrila pravu istinu o odnosu s roditeljima, otac joj zaprijetio zbog Arkana: "Nikad mi nisu oprostili"

Kako je jednom prilikom Ceca govorila, ona i sestra Lidija su strogo vaspitavane.

Roditelji Svetlane Cece Ražnatović, Slobodan i Mira Veličković rijetko se pojavljuju u javnosti, a i pjevačica o njima ne govori često. Kako je jednom prilikom govorila, ona i sestra Lidija su strogo vaspitavane.

"Kad sam se rodila i prvi put zaplakala, moj tata je rekao: 'Rodila se pjevačica!' Kao da je predvidio moju buduću karijeru! Poslije 17 mjeseci na svijet je došla Lidija, i vremenom smo postale najbolje drugarice. To smo i danas. Ona je druga majka mojoj djeci, a ja njenoj."

"Vrlo smo strogo vaspitavane, roditelji su nam postavljali granice i držali ih se. Sjećam se da nam je jednog ljeta, kad se izlazilo tek u deset uveče, mama rekla: 'Možete da izađete u devet, i kad pomislim da ste tamo, da ste već ovde. Ako vam se ne sviđa, meni je još bolje, ostanite kod kuće'", prisjeća se Ceca i otkriva da joj jednu stvar roditelji nikada nisu oprostili.

"Bila sam odličan đak i planirala sam da studiram psihologiju, ali me je život odveo na drugu stranu. Vjerovali ili ne, sav moj uspijeh i ogromna karijera nikada nisu bili dovoljni mojim roditeljima. Nisu mi oprostili to što nisam nastavila da se školujem i završila fakultet", pa ipak, kada su shvatili da je pjevanje njen san, roditelji Cece Ražnatović odlučili su da joj budu beskrajna podrška, pa ju je otac vozio i vraćao sa svakog nastupa, kako bi bio siguran da je ona dobro i da nema probleme.

Cecini roditelji nisu bili oduševljeni ni kada su čuli da se ona udaje za Željka Ražnatovića.

"Rekla sam im da ću da se udam za Željka, a mama se obradovala: 'Za Šašića? Divno. On je sjajan momak.' Tad sam kazala: "Kakav, bre, Šašić? Udajem se za Željka Ražnatovića Arkana!" Umalo da padnu u nesvijest, iako su prije toga načuli nešto iz medija, ali su se nadali da će to brzo da me prođe."

"Onda se otac uozbiljio i zaprijetio mi: 'Budeš li se udala za njega, odreći ću te se!' Znala sam da me samo plaši, pa sam odbrusila: 'Možete svi da se poubijate, udaću se za njega jer ga obožavam.' Kad su ga upoznali, odmah su ga zavoljeli", otkriva pjevačica da je na kraju i u ljubavi ipak imala svu podršku.

"Jedva sam čekala da se udam, da imam slobodu kretanja! Znala sam da ću tek onda da radim šta hoću", rekla je Ceca.

