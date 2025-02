"Evrovizija je pogrešan smjer, promovišu se druge vrijednosti": Pjevač bez dlake na jeziku o PZE, nije mogao da prećuti

Sergej smatra da određene vrijednosti koje se tamo promovišu često zasijene i potisnu kvalitetne pjesme.

Izvor: K1 printscreen

Pjevač Sergej Ćetković osvrnuo se na "Evroviziju“, muzički festival koji svake godine izaziva podijeljene reakcije i brojne komentare.

Kako je istakao, ove godine nije pratio pjesme koje će se takmičiti na srpskom izboru "Pesma za Evroviziju", pa čak ni italijanski festival "Sanremo", čiji je inače veliki fan i koji godinama unazad redovno gleda sa velikim interesovanjem.

"Nisam ni slušao, ni pratio pjesme koje će se takmičiti ovdje, na 'Pjesmi za Evroviziju'. Nisam čak ni 'Sanremo' italijanski, čiji sam veliki fan godinama unazad, uvijek natenane odgledam, inače. Pogledaću ovih dana. Što se tiče "Evrovizije", što smo imali prilike da vidimo prošle, pretprošle godine, mislim da to ide u nekom pogrešnom smjeru, iako se desi poneka dobra pjesma i fenomenalna produkcija", rekao je pjevač.

Izvor: K1 printscreen

Sergej smatra da, iako je "Evrovizija" veliki muzički spektakl, određene vrijednosti koje se tamo promovišu često zasijene i potisnu kvalitetne pjesme i produkciju koje se ipak pojave u takmičenju.

"Jeste to veliki šou, ali su vrijednosti koje se tamo promovišu poklopile sav kvalitet koji ispliva. Ne vidim to kao svoj đir, što se kaže", dodao je on.

Izvor: Youtube / Printscreen / RTS

Sergej se osvrnuo i na svoj fizički izgled, ali i na odnos prema društvenim mrežama.

"Da nešto mnogo vodim računa o sebi, i ne... Malo je genetika, malo je voditi računa o sebi, pa samo neka ide... Što se tiče društvenih mreža, ne pratim trendove slijepo, imam otpor prema svemu tome, ali su za neke stvari korisne. Divno je što sam i dalje tu, što me publika voli", iskren je bio pjevač tokom razgovora za domaće medije.

Podsjetimo, Sergej Ćetković je predstavljao Crnu Goru na "Evroviziji" pre 11 godina. Tada je u finalu zauzeo 19. mjesto.

Izvor: Blic/ Mondo