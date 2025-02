Ugasili joj Instagram, sad raspalila po Milici Pavlović: Jelena Karleuša otkrila razlog svađe sa zgodnom "senjoritom"

Jelena Karleuša se oglasila na društvenoj mreži Fejsbuk.

Pjevačica Jelena Karleuša nedavno se našla u centru medijske pažnje, nakon što joj je ugašen Instagram nalog na kojem je imala oko 2,5 miliona pratilaca.

Uporedo se u medijima pisalo da su se Milica i Jelena otpratile na društvenim mrežama, o čemu je sada Karleuša riješila da progovori na društvenoj mreži Fejsbuk.

Evo šta je rekla o Milici Pavlović:

"Milici sam u karijeri mnogo pomogla. Iskreno, nesebično, lavovski. Onako kako rijetko ko kome danas pomaže. I privatno i poslovno, i javno i da se ne zna, mnoge sam zbog nje napadala, zbog nje se svađala… Jer sam ja takva. A onda su mi poslali screenshot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom instagramu dijeli peticiju da se ugasi moj instagram nalog. Pomislila sam da možda nisu bliske dok se nisam uvjerila u SUPROTNO. Jer kako da vam kažem, mojoj sestri bih ja otkinula glavu da okači tako nešto, ne za Milicu, nego za bilo kog pjevača jer mu time udara na hleb, na integritet, na posao, na pravo govora. To rade samo bijednici. Milica svojoj sestri nije rekla da sramnu peticiju obriše. Naprotiv, snimala se uz Madoninu pjesmu baš onaj dan kad sam ja Madonu pominjala, znate već kako. Slučajno se sjetila Madonine aktuelne pjesme iz 2004. Meni ni poruku nije poslala kad sam je otpratila sa Instagrama jer je znala u čemu je problem iako je nevješto pred novinarima kao loša glumica Telekom serija rekla da ne zna razlog. A onda je u sred LINČA koji preživljavam i u kom su oskrnavili grob moje majke, u kom mi danonoćno prijete SMRĆU okačila i ovo. Nemojte više da me pitate za Milicu Pavlović. Neka joj služi na čast. A ja… šta ću… kakva sam takva sam. Voleli me, mrzeli, moje trajanje pokazuje mnogo", napisala je Jelena.

