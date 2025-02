Proslavile je intimne scene sa Lečićem, a onda je nestala: Kako danas izgleda plavuša za kojom je uzdisala Juga

Mnogi se pitaju gde je danas i kako izgleda Vesna Stanojević, glumica koja je na vrhuncu slave napustila Srbiju.

Tih davnih osamdesetih, fatalna Vesna Stanojević bila je na listi ne samo natalentovanijih, već i najlepših glumica jugoslovenske kinematografije. Šira publika prvi put ju je zapazila u kultnom filmu "Poslednji krug u Monci", gde je briljirala u ulozi Suzane, a potom je još više privukla pažnju ostvarivši zapaženu rolu u filmu "Tri karte za Holivud", gde je delila intimne scene sa Branislavom Lečićem.

Njen raskošan talenat i harizma činili su je prepoznatljivom na filmskom platnu, a kritičari su je često isticali kao jedno od najperspektivnijih imena jugoslovenskog glumišta.

Inače, Vesna je rođena 1963. godine u slikovitoj Topoli, a izuzetnu sklonost ka umetnosti pokazala je već u srednjoj školi. Iako je prvobitno upisala orijentalistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu, njena ljubav prema glumi odvela ju je u Novi Sad, gde je započela studije na Akademiji umetnosti. Međutim, istinski je pronašla svoje mesto pod suncem tek na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde je primljena iz drugog pokušaja, pokazujući upornost i nepokolebljivu strast prema sceni.

No, uprkos sjajnom startu, Vesna je na vrhuncu popularnosti odlučila da napusti Srbiju i da svoj život nastavi u Londonu. Od glume nije odustala, te je ostvarila značajan trag i u britanskoj kinematografiji.

Njene uloge u filmovima "Helena", "Samo šansa" i "Nebo u cvatu" naišle su na sjajne kritike, dok je u radio-drami "Gvozdena zavesa" imala priliku da sarađuje sa proslavljenim holivudskim glumcem Robertom Vonom.

Govoreći o svojim počecima u Velikoj Britaniji, Vesna je priznala da su prve godine bile izazovne, pre svega dok se prilagodila kulturološkim razlikama i drugačijem načinu života. Ipak, nikada nije gubila veru u svoj talenat i profesiju, te je sa ponosom istakla da joj je pošlo za rukom da u Engleskoj nastavi da se bavi glumom – pozivom koji je oduvek smatrala svojim životnim putem.

- To jeste bila prepreka. Nisam htela da idem tamo da igram neke uloge koje ne bih igrala ovde samo zato što je to velika produkcija. I zato sam završila postdiplomske studije i radim kao profesor glume. To mi je bilo kreativno. Mene je zanimalo da odem na zapad i da odradim nešto što nisam mogla da uradim ovde. To je bila velika žrtva i naravno da je meni kao glumici kojoj je karijera bila u punom usponu bio šok za sistem. Čovek se navikne i sve nove stvari uči. Da se bori i dokazuje. S druge strane da sam ostala ovde verovatno bih se borila sa drugim nemanima i to ne bi bilo jednostavno, rekla je ona svojevremeno.

