Kaja otkrila u kom momentu je potražila pomoć psihijatra: "Bila sam jako nesrećna, svega mi je bilo preko glave"

Kaja Ostojić, otvoreno i bez zadrške progovorila je o teškom periodu kroz koji je prošla, otkrivši da je tada, po prvi put, poželjela da odustane i od karijere.

"Javni posao nije nimalo lak, često sam se pitala da li mi to zaista treba. Iako u jednom periodu života nisam prihodovala od svog posla, nisam se bavila estradom, bila sam izložena svakakvim naslovima i pričama, koje nisu ni prošle pored istine. Tada sam bila jako nesrećna i upravo zato sam pravila pauze, jer mi je bilo svega preko glave", započela je Kaja i otkrila kako se izborila s tim osjećajem.

"Borila sam se kako sam znala i umjela! U jednom momentu sam bila prinuđena da potražim pomoć psihijatra. Nisam vidjela drugi izlaz, jer sam imala akutno stanje uma, i nisam mogla sama da prebrodim to."

Kaja je zatim rekla da joj je ljepota samo otežavala put u karijeri. "Ljepota olakšava put do nekih stvari, ali moraš znati da rukuješ njome i da je iskoristiš na pravi način. Meni je u mnogim situacijama otežala. Lijepe žene moraju stalno da dokazuju da one nisu samo to, jer je fizički izgled najprimjetniji. Lijepim ženama se osporavaju pamet, obrazovanje, talenat..." istakla je ona.

Pjevačica je prošle godine u septembru izgovorila sudbonosno "da" svom suprugu, grafičkom dizajneru Milošu Čujoviću, koga smatra najvećom podrškom.

Prisjetimo se njihovog venčanja na kojem je bila u crnoj vjenčanici:

"Miloš je prvi partner s kojim se konsultujem oko posla, ali i prvi čije sam prezime uzela. Sada sam Čujović, i ponosim se što se prezivam kao i on. On je moja idealna polovina, srodna duša i zbog njega sam postala bolja osoba. Međusobno se dopunjujemo i tako će biti do kraja života. Miloš se prema meni ponaša onako kako mislim da jedan muškarac treba da se ophodi prema ženi", ispričala je pjevačica na Hype.

