PREPLAŠILA TAKMIČARA I ODRŽALA MU LEKCIJU PRED SVIMA! Ana Bekuta ga žestoko prekorila, umešala se Marija Šerifović!

Ana Bekuta održala je lekciju takmičaru emisije "Zvezde Granda", a onda se umiješala i Marija Šerifović.

Članovi žirija takmičenja "Zvezde Granda" često imaju sukobe zbog različitih mišljenja, ali ovaj put su se složili oko jednog kandidata kog je prva prekorila Ana Bekuta i održala mu leciju, a onda se umiješala i Marija Šerifović.

"Mislim da je Marija zaslužila direktan prolaz dalje bila si odlična. Milorade, meni ni smetao taj falset, ja sam ovdje i pisala riječi gde je bilo falša. Meni smeta to što gledaš u pod, nisi nas pogledao, samo si dva tri puta pogledao u mentora. Ovo je tvoj manir, gdje ti misliš da pjevaš danas, a da gledaš u pod? Moraš to da promijeniš nisi me pogledao ne znam da li se plašiš mene", dodala je Bekuta, dok je Saša dobacio da se možda takmičar i plaši jer sa šerirom i naočarima izgleda kao učiteljica.

I Marija Šerifović imala je komentar za samog takmičara, ali ujedno i savjet - "Apelujem Milorade i na tebe i na brata koji je bio kod mene u timu, uzmite nekog profesora pjevanja i hitno izađite iz falseta".

Tokom emisije sporečkali su se Đorđe Davić i Saša Popovič i to oko narodnjaka, nakon što je zakleti roker izjavio da je bio na nastupu Stoje Novaković, što je bivšeg direktora Granda potpuno izbacilo iz takta.

