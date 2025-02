"Nakon smrti muža oteli su mi firmu": Elma Sinanović više neće da ćuti o ljudima koji su je izdali

Pjevačica Elma Sinanović pričala je o privatnom životu i detaljima o kojima do sada nije govorila javno.

Pjevačica rodom iz Novog Pazara, Elma Sinanović, progovorila je o detaljima iz privatnog života o kojima do sada nikada nije govorila. Otkrila je da je, nakon što je ostala bez supruga, ostala i bez firme, kao i da joj duguju 120 miliona dinara.

"Desilo se jednom da mi je jedna osoba otela pjesmu. Ne bih da ga imenujem sad, pjevač je u pitanju. Nemam namjeru da budem u centru pažnje zbog toga. Bitno je da ja nisam nikom otela ništa. Inače, trenutno imam drugi problem. Firma mi je oteta, to se desilo nakon što mi je muž preminuo. U tolikom problemu u kom sam se našla, ljudi kojima sam vjerovala su riješili da me izdaju. Međutim, pravda je na mojoj strani. Neće me dobiti na sudu. Duguju mi sto dvadeset miliona dinara", rekla je folkerka.

Elma (50) je potom otkrila i da li postoji pjesma koju je skupo platila, a da se nije isplatila.

"Sve pjesme sam dosta platila. Sve pjesme su moja lična karta i posebne su na svoj način", rekla je Elma u emisiji "Premijera - vikend specijal".

Pjevačica je inače vlasnica brojnih hitova, među kojima su i "Nije vjetar, nije kiša", "Sat što kasni", "Ah, tugo tugo".

