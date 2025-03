Njemačka šalje Ukrajini ključno naoružanje.

Izvor: Youtube/ Defence Simplified

Prije nego što su Sjedinjene Američke Države odlučile da nastave da pružaju vojnu i obavještajnu pomoć Kijevu, iz Njemačke su stigle ohrabrujuće vijesti za ukrajinsku vojsku.

Ministar odbrane Ukrajine Rustem Uremov saopštio je da je potpisan memorandum o razumijevanju sa njemačkom kompanijom Diehl Defense, koji će biti osnova za isporuku novih PVO sistema IRIS-T. Prema memorandumu, isporuka ovih sistema i raketa trebalo bi da bude utrostručena, a sporazum je, kako piše specijalizovani portal Difens blog, dio "širih napora da se razvije ukrajinska odbrambena industrija i njena integracija u evropski odbrambeni ekosistem".

"Zaštita ukrajinskog neba i gradova ostaje naš prioritet. Ovaj sporazum otvara put velikim industrijskim projektima koji će unaprijediti kapacitete protivvazdušne odbrane Ukrajine", objasnio je Umerov. On je zahvalio njemačkoj kompaniji na podršci, istakavši važnost jačanja partnerstva vodećih svjetskih odbrambenih kompanija sa Ukrajinom.

"Slobodni svijet stoji uz nas. Zajedno otvaramo nove mogućnosti da unaprijedimo odbranu", rekao je on.

IRIS-T se koristi za zaštitu naseljenih mjesta, zgrada i objekata. Može se koristiti u borbi protiv bespilotnih letjelica, aviona, helikoptera i krstarećih raketa, na udaljenosti do 40 kilometara i na visini do 20 kilometara. S obzirom na svoju visoku preciznost presretanja, do sada je igrao ključnu ulogu u strategiji protivvazdušne odbrane Ukrajine.

Borbena jedinica sistema IRIS-T sastoji se od komandnog mjesta, radara i nekoliko lansera za ispaljivanje vođenih projektila. Predstavljajući ga prošlog septembra, njemački ministar Olaf Šolc rekao je da to "nije bilo kakav projekat".

"Ovdje se, bez ikakvog preterivanja, radi o očuvanju bezbjednosti i mira u Evropi", rekao je tada Šolc.

Podsjetimo, Njemačka je do sada isporučila Ukrajini 6 baterija sistema IRIS-T SLM i uz Norvešku obećala da će donirati još 6. Takođe, Berlin je u Ukrajinu posebno poslao 5 lansera IRIS-T SLS, uz još 7 obećanih.

(Jutarnji list/MONDO)