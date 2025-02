"Pjevačice koje se polivaju na nastupima dobijaju epitete": Katarina Grujić prokomentarisala koleginice

Katarina Grujić prokomentarisala je pojedine koleginice i njihove provokativne nastupe na kojima se polivaju vodom.

Izvor: Kurir TV printscreen

Katarina Grujić prokomentarisala je pojedine koleginice i njihove provokativne nastupe na kojima se polivaju vodom.

"Njihov život, njihova stvar, njihove granice, i oni će dobijati epitete onako kako se predstavljaju. Nije to baš za mene, ne pronalazim se u tome", rekla je Kaća, a onda je otkrila i da li postoji neki snimak koji bi rado obrisala.

"Ja mislim da je to bilo davno, možda početak... U "Zvezdama Granda" sam imala stilistu i stvarno sam tada bila jedna od najbolje obučenih takmičarki. Možda neki nastup kada smo nosili šljokice, rese od glave do pete, to bih obrisala, ali to je bilo prije 100 godina", ispričala je ona, pa je dodala kakav je Saša Popović bio po tom pitanju.

"Saša je uvijek bio oduševljen što se tiče mene, mojm ponašanjem i stavom na sceni. Bila sam drugačije od ostalih, jer moja faca je bila da kažem "zla" i prosto su ljudi imali malo straha, ali pozitivan, pa sam tako ostaviljala drugačiji utisak", naglasila je Kaća za medije.

(Kurir, MONDO, D.P)