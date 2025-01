"Uvijek sam pričao ko, bre da se ženi": Pjevač priznao da je plakao sve vrijeme dok je išao po mladu, evo i zašto

Pjevač otkrio da su suze tekle "od Sarajeva do Mostara"

Pjevač Dragan Kojić Keba je decenijama prisutan na domaćoj javnoj sceni. Poslednjih godina u centru pažnje su njegova djeca Igor i Nataša, što zbog braka i razvoda sa hrvatskom pjevačicom Severinom, a potom i iznenadnom objavom o drugoj ženi, što zbog ćerkinog povratka u Srbiju posle 16 dugih godina.

Keba je djecu dobio sa suprugom Oljom, koja je njegova najveća podrška. Pjevač do sada nije pričao često o početku njihove ljubavi, ali je sada, gostujući u jednoj emisiji, priznao da je plakao kao kiša kada je trebalo da je oženi.

"Plakao sam kao malo dijete od Sarajeva do Mostara, kada smo išli po nju. Uvijek sam pričao 'Ma, kad ja da se ženim', onda tetka i baba krenu da pričaju i ja kažem 'Ma, bježi'. To su suze koje su tad izašle i više nikad neće na taj način. To je na kraju krajeva inspiracija i za dobru pjesmu", rekao je Keba nedavno za Grand.

Da nije pevač bio bi doktor



On je otkrio i kojim poslovima se bavio da nije izabrao muziku.

"I da se ne bavim ovom profesijom, da nisam taj što jesam, Bog me je odredio da budem to i to sam od kako znam za sebe i tako će uvijek da bude. Da se ne bavim ovom profesijom, da sam doktor što sam volio da budem, ali na neki način sam doktor za dušu što se muzike tiče ili profesor, to sam isto maštao da budem. Maštao sam da budem vozač lokomotive, voza, svašta nešto", rekao je pjevač.

