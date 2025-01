Keba konačno priznao šta misli o novoj snajki: Sin mu se u tajnosti oženio 15 godina mlađom

Pevač se do sada nije oglašavao za domaće medije o novonastaloj porodičnoj situaciji.

Igor Kojić, sin Dragana Kojića Kebe, sklopio je početkom godine građanski brak sa Sofijom Dacić u tajnosti. Venčanje je održano 3. januara 2025. godine na Novom Beogradu.

Sofija, koja je od Igora mlađa 15 godina, živela je na Zvezdari i veoma aktivna je na društvenoj mreži TikTok.

Igor Kojić je u više navrata je negirao da ima novu devojku, uprkos činjenici da je njegov otac otkrio istinu jednom prilikom, a Keba se sada ponovo oglasio i priznao kako sada gleda na njihov odnos.

"Šta da kažem? Neka im je sa srećom. Njih dvoje znaju šta rade, a ja im samo želim svu sreću", rekao je kratko Keba za domaće medije.

Igor nije mogao da se venča u crkvi

Građanski brak sklopili su u zgradi opštine na Novom Beogradu, a prema pisanju domaćih medija, Igor i Sofija će se uskoro na večnu ljubav zavetovati i pred Bogom, a to ovog puta nisu učinili jer je u toku bio božićni post kada venčanja u pravoslavnim crkvama nisu dozvoljena.

"Igor je veliki vernik, i njemu je crkveno venčanje mnogo važnije od onog u opštini. Ipak, Sofija i on se toliko vole da više nisu želeli da čekaju, pa su tu formalnost pred zakonom obavili 3. januara. Kako je tada još uvek bio u toku božićni post, nisu mogli da se venčaju u crkvi, pa će to uraditi prvom prilikom. Crkveni kanoni su po tom pitanju vrlo strogi, i ne dozvoljavaju vršenje ove Svete tajne tokom trajanja nekog od jednodnevnih ili višenedeljnih postova u našoj pravoslavnoj crkvi. Kako za sad stvari stoje, dve su opcije u planu. Prva je da to urade u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi ili da odu u neki manastir daleko od gradske gužve, i tamo obave ovaj sveti čin", ispričao je sagovornik za Kurir.

