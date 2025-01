Sloba Radanović progovorio o proširenju porodice, radovima u novoj kući i Jeleni: "Ja odlučujem o svemu"

Sloba Radanović sumirao je utiske o godini iza nas, i otkrio da njihov sin Damjan priželjkuje brata ili sestru.

Izvor: Instagram/slobaradanovic/printscreen

Sloba Radanović sumirao je utiske o godini iza nas, a tom prilikom istakao da mu je podrška supruge Jelene veoma važna, ali i otkrio da njihov sin Damjan priželjkuje brata ili sestru.

"Prezadovoljan sam. Uvek sam zahvalan na onome što imam, jer znam da uvek može i gore. Tako da neka bude i sledeća kao i ova ja se ne bih bunio. Izbacio sam svoj drugi album, bilo je dosta posla. Bilo mi je lepo i na privatnom planu, porodica, bebica. Sve je bilo super", počeo je Sloba i dotakao se proširenja porodice:

"Pa Bože zdravlja. Vodim se time da dece nikad dosta, tako da zašto da ne."

Zatim je progovorio o supruzi Jeleni. "Ona mi je stvarno najveća podrška u svemu. I što se tiče posla, i karijere, kao i na privatnom planu. Uvek je tu za mene i ništa joj nije teško. Nekako zna i da me pogura kad treba, ali i da mi udari kočnicu kada treba, da me malo povuče unazad i uspori. Uvek zna šta treba da mi kaže. Da me smiri, da mi da volju, ili da me malo pogura."

Sloba priznaje da ume da plane

"Uf, baš da. Osoba sam koja ima baš visok prag tolerancije, ali onda kad planem teško se vratim na nulu."

Oni su nedavno uredili novi dom, a Radanović dodaje da je on imao glavnu reč kada je uređenje kuće u pitanju. "Zajedno se dogovaramo uglavnom. Mada, hajde da kažem, 70 posto sam tu ja taj koji odlučuje", pričao je Sloba za Grand i dodao:

"Pa jeste. Ja sam to voleo stalno, studirao sam arhitekturu tako da mi je to nekako uvek bilo… Voleo sam to uređivanje kuće i doma. Dobro pa se sve dogovaramo, ništa ne donosim i bez njene konačne presude."

Prisetimo se slika sa venčanja Slobe i Jelene:

(Blic/ Mondo/ Marina Cvetković)