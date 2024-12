"TI PJEVAŠ SELJAČKU MUZIKU" Sloba Radanović ODBIO PESMU samo zbog jednog stiha

Ako mi se jedna riječ u pesmi ne sviđa, neću je snimiti, iskren je pjevač

Izvor: Instagram/slobaradanovic/printscreen

Pjevač Sloba Radanović progovorio je o muzičkim trendovima i odgovorio na prozivke da pjeva "seljačke pjesme". Otkrio je i da je nedavno odbio jednu pjesmu za koju je uvjeren da bi bila hit, samo zato što ona ne šalje dobru poruku.

"Vodim se tim da kada već imamo prostora toliko u medijima, na društvenim mrežama, da baš treba da pružimo neku poruku mladima koja treba da bude pozitivna. Ne da bude ustaljena poruka, nego usklađena sa društvenim normama koje postavlja neko, ne znam ni ja ko", rekao je na samom početku Sloba.

"Zašto tako kaže ti pjevaš seljačku muziku, a ti si kulturan. Ko to kaže sta je kulturno, a šta ne? Vidim da u žanru koji ja pjevam tekstovi su mnogo manje nekulturni, od one muzike koja se predstavlja kulturnom. Kao poznate ličnosti treba da razmišljamo o tome kakvu poruku šaljemo."

"Ako mi se jedna riječ u pjesmi ne sviđa, neću je snimiti. Nedavno sam dobio pjesmu za koju mislim da bi bila hit, ali u tekstu se spominje da ne pričam sada. Jednostavno nisam sebe video da to pjevam, to nije lijepa poruka koju ja želim da pošaljem ljudima. Ne kažem nikome to treba da pjeva ili ne, ja samo pokazujem svojim primjerom ", ispričao je Sloba za "Grand"