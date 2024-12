Dečko Nine Đogani izašao iz zatvora: Stegao je i ne pušta, pljušte poljupci, a svi mu gledaju u nanogicu

Nina je podijelila emotivne trenutke na svom Instagramu.

Nina Đogani, ćerka poznatog para Anabele Atijas i Gagija Đoganija, već neko vrijeme je u vezi s momkom koji je izdržavao kaznu u Centralnom zatvoru.

Ona ga je redovno posjećivala dok je bio tamo, te je u jednom trenutku i uslikana ispred zatvora.

"Ne bih da previšem pričam o tome. Neću ni da lažem, jeste uslikana sam tamo gdje sam uslikana. Krivo mi je što sam uslikana tamo jer jednostavno, krvo mi je što tamo moraju da nas slikaju. Ne bih da otkrivam detalje, to ja naša privatna stvar, mislim njegova privatna stvar, on nije javna ličnost i ne treba da se iznose takve stvari, ali mnogo ima tu predrasuda i šta je i gdje je on, vidjela sam na internetu razne neke laži. Krivo mi je zbog njega što se tako predstavlja. Znala sam da je će to doći u medije. I zatvor je za ljude", rekla je tada Nina koja je prošle godine proslavila 18. rođendan.

No, njen dečko je sada, po svemu sudeći, izašao iz zatvora, a ona se brže-bolje pohvalila na Instagramu objavivši njihove zajedničke fotografije.

Na jednoj se i strastveno ljube, no mnogima je privukla pažnju nanogica koju momak Đoganijeve nosi.

Inače, Đoganijeva je nedavno objavila pismo koje joj je on poslao iz zatvora.

Pjesma glasi ovako:

"Nina, Nina,

Moja mala Nina (Nina)

Ti lakše smiriš me od bensedina (Nina)

Nisam miran

Bez tebe nisam miran Nina

Jer mi fali tvoja crna kosa fina (Nina)

I dok sedim među ovim sivim zidinama

Znam da sediš kući sama, misliš o nama

Mislim i ja, znaj

Mislim i ja (Nina)

I da svih ovih meseci fališ mi kao nikada

I kada vidim te srce hoće da iskoči,

Al' me cela situacija tera da prikočim

Jer je**ga, nisi mi nebitna

Čim te vidim očara me tamni pogled predivan (Nina)

Moja mala (Nina)

Nežna kao svila (Nina)

Kad mi najteže blo, tu si bila (Nina)

Znaj da uskoro smo zajedno moj mali Đo,

I ništa neće da nas rastavi ponovo

Moja mila (Nina)

Moja vila (Nina)

Znaj da uvek biću sa tobom gde god budeš bila

Pismo napisano u Centralnom zatvoru 2024. godine. Za moju malu Đo, voli te Jevta."

