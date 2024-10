Žena Slobe Radanovića ne jede ništa: Već četiri dana je bez hrane, objavom sve zabrinula

Supruga pevača objavila je stori koji je mnoge zabrinuo.

Izvor: Instagram/jeja.radanovic

Supruga popularnog pevača Slobe Radanovića često je tema medija i javnosti što ne čudi s obzirom da i Jelena sama neretko deli detalje svog privatnog života na društvenim mrežama.

Međutim, njena poslednja objava zabrinula je njene pratioce. Ona je na Instagramu okačila stori na kom se pohvalila da već danima ništa nije jela.

"Četvrti dan bez hrane" poručila je Jelena ne precizirajući tačno o čemu je reč, premda su mnogi zaključili da je najverovatnije reč o nekom rigoroznom postu jer stoje i emodžiji vode, te je pretpostavka da posti na vodi.

Izvor: jeja.radanovic/instagram

Inače, bračni par je otvoreno pričao o svojoj religioznosti, a Sloba je otkrio da svakog dana čita glave Svetog pisma.

"Trebalo bi svi da zaboravimo neke stvari, da ne živimo u prošlosti, da živimo u sadašnjosti. Čitam Bibliju, to mi pomaže da se izdignem od nekih stvari, gledam da svaki dan pročitam po par glava Svetog pisma, svako treba da pročita to, to je osnova. Božija je uvek poslednja!", ispričao je Sloba jednom prilikom.

Izvor: Blic.rs/ Mondo Jelena Sitarica