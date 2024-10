Prevarena za doček Nove godine: Srpska pjevačica otkrila šta joj je organizator uradio i koja je njena odluka

Tamara Milutinović oglasila se na društvenim mrežama povodom svog nastupa koji je bio zakazan da doček Nove 2025. godine.

Doček Nove godine polako se bliži, a o novogodišnjim nastupima se već uveliko priča. Tako su otkriveni honorari koji su pjevači uzeli za ovu noć, kao i koja pjevačica je rekorderka, a sada se povodom svog novogodišnjeg nastupa oglasila i Tamara Milutinović.

Za razliku od svojih kolega, Tamara nije najavila koncert, već je ispričala kakvu neprijatnost je doživjela i otkrila koju je konačnu odluku donijela. Kako je istakla odlučila je da otkaže svoj nastup nakon što je prevarena od strane organizatora. Ugovor je, navodi pjevačica, potpisan još u martu ove godine, a organizator je bez njenog znanja uveo promjene.

"Dragi moji, dužna sam da vas obavijestim o tome da je došlo do velike neprijatnosti kada je u pitanju moj angažman za doček 2025. godine. Ovo radim zbog svih vas koji ste planirali da zajedno uđemo u novu godinu, ali i zbog toga što želim da moja publika zna šta se dogodilo, kako bih na vrijeme spriječila bilo kakvo izvrtanje i manipulisanje informacijama", napisala je Tamara Milutinović na Instagramu i nastavila:

"Za doček 2025. godine trebalo je da pjevam u Beogradu, na Sajmu, sa mojim kolegom i prijateljem Urošem Živkovićem. To je ono na šta smo moj menadžment, i prvenstveno ja, pristali. Ugovor je potpisan još u martu mjesecu. Međutim, organizator je samoinicijativno odlučio da ja, umjesto na dogovorenom Sajmu, pjevam na drugom mjestu, na kojem takođe on organizuje doček. Da sve bude još nevjerovatnije, za to sam saznala tek kada je izašla reklama za doček na tom drugom mjestu, a ne na onom koje je bilo dogovoreno".

Potom je obavijestila fanove o svojoj odluci: "S obzirom na nepoštovanje dogovora na koje, potpuno iskreno, nisam navikla i prilično sam iznenađena, odlučila sam da ne pristanem na 'izmijenjene planove' organizatora. Dogovor je dogovor i treba da se poštuje, isto kao i izvođač sa kojim se taj dogovor napravi".

Tamara Milutinović napravila je pauzu u poslu zbog rođenja ćerkice Emili, a sada se polako vraća nastupima i snimanjima. Ona se nedavno i udala za fudbalera Darka Jevtića, a tom prilikom napravili su gala proslavu.