"Vi meni nećete da kažete kako je on": Senidah otkrila šta se dešavalo s Brenom posle incidenta, oglasio se i lekar

Pjevačica Senidah nastupila je na koncertu Lepe Brene na kojem je došlo do incidenta

Pjevačica Lepa Brena polomila je skločni zglob na koncertu u Zagrebu, kada je kamerman propao kroz lift koji se nalazi na bini i pao na nju.

Brena je nastavila koncert, nakon čega je otišla u bolnicu gdje joj je dijagnostikovan prelom i gdje je iste večeri operisana. O dešavanjima s koncerta se oglasila i njena gošća na koncertu, pjevačica Senidah, prenosi RTL.

"Ja sam stajala iza bine, da slušam koncert i u tom momentu mi je neko prišao i kaže jaooo Brena, pao čovek na Brenu, povrijedio je ne znam šta i onda nisam znala šta će da se desi da li će ona da nastavi ili prekida koncert ne znam u kakvim bolovima je bila rekla je ona", rekla je Senidah i dodala:

"Ona je više brinula o tom dečku nego o sebi. Žena je pustila i suzu, brinula je o njemu, kao 'vi meni nećete da kažete da li je on ok ili nije'. Kako će, lako će za sebe, više brine o njemu nego o sebi. Vjerujem da bi ona danas odradila koncert ako bi mogla i ovako sa šavovima na nozi, ona bi to odradila".

Ovim povodom, oglasio se i ortoped Mladen Miškulin za isti medij:

"Kod ovakvih povreda, oporavak traje od dva i po do tri mjeseca. Radi se o povredi koja je prilično zahtjevna za rehabilitaciju, posebno nekoga ko ima onakav scenski nastup kao što ima Lepa Brena", rekao je ortoped iz Zagreba.

Kako su naveli hrvatski mediji, Brena će u bolnici ostati još dva do tri dana.

