"Imao je bolove, mora da odmara..": Oglasila se žena Milića Vukašinovića, evo kako se roker osjeća nakon amputacije noge

Supruga Milića Vukašinovića se oglasila za medije i otkrila kako se slavni roker osjeća i oporavlja.

Pjevač Milić Vukašinović (74) pušten je iz bolnice nakon teške operacije tokom koje mu je amputirana noga do koljena.

Dan nakon operacije se oglasio za medije i otkrio da je imao velike bolove i da hiperbarične komore nisu pomogle, nakon čega su ljekari donijeli odluku o amputaciji. Ubrzo se i sam oglasio na društvenim mrežama, te podijelio svoju fotku i u svom stilu ostavio komentar ispod nje.

Brojni fanovi su mu uputili riječi podrške, a sada se za medije oglasila i njegova supruga Suzana, koja je istakla da su ljekari zadovoljni kako teče njegov oporavak.

"Dolaze ljekari da ga pregledaju, zadovoljni su kako teče oporavak, lijepo zarasta. Imao je bolove, mora da odmara i da se ne napreže, trebalo bi da mu za dvije nedelje skinu konce. Ja sam uz njega za sve što treba", rekla je Milićeva žena.

Podsjetimo, Milić Vukašinović je nakon operacije otkrio kako se osjeća.

"Evo me u raju. Ja sam vam u bolnici, operisao sam nogu, odsjekli su mi nogu do iznad koljena. Krenulo je sve gore, dva mjeseca sam trpeo užasne bolove, nadajući se da će možda nešto da odradi hiperbarična komora ili elektromagnetni talasi, banje, sve sam probao, stopalo nije mrdnulo. Od tih bolova može da se poludi i onda da ne bih bio lud, ne bih više mogao da sviram i budem doktor za rokenrol, došao sam da odrežem nogu i onda ću biti doktor za rokenrol i idol mladih. Neće mene ovo da ubije u pojam. Da nije Suzane ne bih ja bio živ. Jutros sam operisan, prebacili su me na intenzivnu, sjutra me možda i puste kući."

