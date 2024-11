"Šutnula" 24 godine mlađeg, pa smuvala boksera: Dara Bubamara ima novog dečka, isplivali detalji, i ovaj je mlađi od nje

Dara Bubamara navodno je uplovila u novu romansu.

Izvor: YouTube/AmiG Show

Dara Bubamara slovi za jednu od najtraženijih pevačica, dok je njen privatan život oduvek intrigirao mnoge.

Nema ko nije komentarisao njenu vezu sa dve decenije mlađim Tonijem, sa kojim je obilazila luksuzne destinacije širom sveta, ali se ta romansa završila neslavno. Sada je navodno našla novog, ponovo mlađeg dečka. Kako izvor za medije ističe, pevačica je navodno uplovila u vezu sa jednim atraktivnim muškarcem, a ljubav prema njemu pokazala na jednom novosadskom splavu.

"Radi se o dečku koji joj se mesecima pre upoznavanja udvarao, i činio sve što može da privuče njenu pažnju. Mlad je, mlađi od nje, atraktivan, visok i ćelav, pa mu je ubrzo dala šansu da je bolje upozna. Iako smo očekivali da će ga kriti od javnosti, nedavno su se pojavili na splavu i razmenjivali nežnosti pred svima. Komentarisali smo kako dugo nije bila tako zaljubljena, ali i da su mnogo bolji par nego što su bili Toni i ona. Ljubili su se, mazili i zezali satima, a ona nije prestajala da se smeje", rekao je izvor i dodao da je Dari posebno privlačno to što je njen novi emotivni partner sportista.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Osim što je uspešan svom u privatnom biznisu, Darin novi dečko je godinama sportista, tačnije bokser. To joj se izuzetno sviđa. Njegov sportski stav, građa, odlučnost i pojava. Iako je mlađi, razlika u godinama nije primetna kako je to bio slučaj sa njenim izborom ranije. Izgleda ozbiljno, zrelo, pa se Dara opasno zaljubila. Osim toga, koriste svaki slobodan trenutak da budu zajedno i ponašaju se kao tinejdžeri. Tome u prilog ide i to tinejdžersko ljubljenje nasred splava kada su se ponašali kao da niko drugi ne postoji. Ukoliko ovako nastave, sigurno će započeti zajednički život, i time podići vezu na viši nivo", zaključuje izvor.

(MONDO/ Alo/ Katarina Bojović)