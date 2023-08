ĆERKA PROMIJENILA POL, SIN POSTAO NARKOMAN: Djetinjstvo provela u sirotištu, danas ljubi KLINCA

Uprkos izuzetno uspješnoj karijeri, na privatnom planu pjevačice Šer nije uvijek bilo kako treba.

I dok cijeli svijet bruji o njenoj romansi sa 40 godina mlađim muzičkim producentom Aleksandrom Edvardsom, pop diva Šer predstavila je novi biznis i prva u svetu lansirala personalizovani sladoled.

Iako su mnogi mišljenja da je za života zaradila toliko da ne mora da "mrdne prstom", pop diva i u osmoj deceniji vrijedno radi i privređuje. Ipak, malo ko zna da je danas jedna od najpoznatijih pjevačica živjela u siromaštvu i bijedi, kao i da je odrastala bez roditelja. Uprkos uspješnoj karijeru, na privatnom planu joj nisu uvijek "cvjetale ruže", o čemu je i sama govorila.

Šerilin Sarkisijan Lapjer, poznata kao Šer, rođena je u kalifornijskom gradiću El Sentro, 20. maja 1946. godine. Djetinjstvo, kao i život bili su joj puni uspona i padova. Poznato je da se njena majka Džordža Holt udavala čak deset puta, a Šer je rodila u prvom braku, s Džonom Sarkisijanom, kamiondžijom jermenskog porijekla koji je često mijenjao slabo plaćene poslove i većinu zarade trošio na kocku i droge. Oca je upoznala tek kad joj je bilo 11 godina, jer je do tada bio u zatvoru. U jednom trenutku svog djetinjstva, bila je i u sirotištu i iako se sa majkom viđala svaki dan, često je navodila da joj je ovo iskustvo bilo jako teško.

Radila je kao konobarica, sekretarica i plesačica na Bulevaru sumraka sve dok nije upoznala sa Sonijem Bonom. Ovaj tvorac mnogih hitova prepoznao je u njoj zvijezdu, počeli su zajedno da sarađuju i ostalo je postalo istorija.

Vjenčali su se 1964, muzičku popularnost stekli 1965. pjesmom koju svi rado pevušimo "I Got You, Babe", a 1971. dobili su televizijski šou "The Sonnyand Cher Comedy Hour". Postali su zvijezde malih ekrana. Dvije godine prije dolaska na male ekrane, Šer i Soni su dobili ćerku Čestiti. Mnogo godina kasnije Čestiti je priznala majci da je lezbijka i da želi da promijeni pol, što je 2009. i uradila postala Čez.

Iz drugog braka sa rok muzičarem Gregom Almanom dobila je sina Elajdžu Blua. Prva polovina devedestih godina dvadestog vijeka nisu bile najbolje za ovu talentovanu umjetnicu. Stigao ju je hronični umor, sin Elajdža se navukao na heroin, a bivši muž Soni Bono je objavio autobiografiju u koju je Šer predstavio kao egoističnu, hladnu i nezahvalnu osobu.

Tokom njene karijere, mediji je nisu štedjeli na račun njenog izgleda i često su se brojale plastične operacije i korekcije na licu i tijelu koje je uradila. Ipak, neponovljiva Šer, koja polako gazi osmu deceniji i dalje je mnogim ljudima velika inspiracija: "Ja sam kao automobil iz luna-parka. Udarim u ivicu, krenem u rikverc i nastavim u drugom pravcu. Udarila sam u previše ivica u svom životu, ali ne stajem", rekla je jednom prilikom.

