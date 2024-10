"Šminkali su me i farbali 7 sati, toliko sam se i prala posle": Teodora šokirala transformacijom za Noć vještica

Teodora Džehverović pokazala nevjerovatnu masku za koju je bilo potrebno "cijelo selo" profesionalnih šminkera i maskera.

Izvor: Instagram / teodoradzehverovic

Večeras se u svijetu proslavlja Noć vještica, kada se mnoge javne ličnosti utrkuju ko će imati originalniji i komplikovaniji kostim. I dok se ovaj praznik kod nas rjeđe slavi, ili u vidu maskenbala, jedna od njih koja je riješila da se transformiše je Teodora Džehverović.

Popularna Džehva je oduševila pratioce finalnim rezultatom na instagramu, koji je najavila bombastično:

Izvor: Instagram / teodoradzehverovic

"Oni koji me prate znaju da svake godine 31. oktobra odradim slikanje za Halloween. Uživam u maskiranju i ovo je prilika da sa vama to i podijelim! Ovo maskiranje je definitivno bilo najkomplikovanije do sad. Šminkali su me i farbali 7h, a još toliko sam morala da perem sve sa sebe", objasnila je Teodora koja je ove godine odlučila da postane supeheroina Mystique iz filma "X Men".

