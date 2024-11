Zašto je Trampova koža narandžaste boje? Kruže razne teorije, a evo šta je jedina istina

Narandžasta koža Donalda Trampa dugi niz godina izaziva niz pitanja.

Predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama definitivno su goruća tema koja pogađa praktično cijeli svijet. Ljude interesuju ne samo rezultati, već i profil samog Donalda Trampa, koji je izabran za predsjednika SAD. Šta se zna o zdravstvenom stanju 78-godišnjaka? Njegova boja kože izaziva mnoge reakcije, što je često predmet spekulacija, sumnji, ali i neprijatnih, podrugljivih komentara i memova. O zdravlju Donalda Trampa već se raspravljalo tokom njegovog prvog mandata, kada je javno govorio o svojim pregledima. U to vrijeme je priznao da je uzimao lijekove za snižavanje holesterola i da je imao višak kilograma, ali je sveukupno bio "odličnog fizičkog zdravlja". On je o rezultatima testiranja govorio u emisiji The Dr. Oz Show, gdje je izjavio da po njegovom mišljenju, predsjednički kandidati imaju obavezu da budu zdravi i da se osjeća kao da još uvijek ima 30 godina.

"Kada se kandidujete za predsjednika, mislim da imate obavezu da budete zdravi. Ne možete da radite ovaj posao ako niste zdravi. Mislim da ne možete na pravi način da predstavljate državu ako niste zdrava osoba", rekao je.

Tadašnji Tramp je istakao da je posljednji put hospitalizovan kada mu je odstranjeno slijepo crevo, a to je bilo kada je imao 11 godina. Izvještaj je potpisao Trampov dugogodišnji ljekar, dr Harold N. Bornštajn, specijalista gastroenterologije u bolnici Lenox Hill u Njujorku. Međutim, izvještaj sa rezultatima testa skrenulo je pažnju na Trampovu figuru i njegov BMI, što jasno dokazuje da ima nekoliko kilograma viška.

Otac Donalda Trampa prestao je da prepoznaje svoje najmilije

Donald Tramp takođe ne krije da su njegovi roditelji doživjeli duboku starost, a mnogi rođaci njegove majke u Škotskoj živjeli su u 90-im godinama. On nema porodičnu istoriju preranog srčanog oboljenja ili raka, ali je njegovom ocu dijagnostikovana "blaga senilna demencija". Ljekari su bili zabrinuti da Fred Tramp stariji ima problema sa određivanjem datuma rođenja i starosti, ali kako je bolest napredovala, više nije prepoznavao ljude koje poznaje godinama.

Prema riječima ljekara Donalda Trampa, on ima "nizak do umjereni rizik" od razvoja srčanih bolesti za nekoga njegovih godina u narednih 10 godina. Koristeći dva konvencionalna kalkulatora rizika od srčanih bolesti, kardiolog dr Alen Tejlor rekao je da Tramp ima 7 do 8 odsto šanse za razvoj srčanih bolesti - moždani udar, srčani udar, iznenadna smrt - u narednih 10 godina.

Takođe je važno napomenuti da je 2018. godine obavljen fizički pregled koji je pokazao da se predsjednik bori sa umjerenim srčanim tegobama. Na rutinskom CT skeniranju njegovih koronarnih arterija, njegov rezultat kalcijuma bio je 133. Rezultat iznad 100 ukazuje na nakupljanje aterosklerotskog plaka i stoga povećava rizik od bolesti koronarnih arterija. Ovo, u kombinaciji sa prekomjernom težinom i visokim nivoom holesterola, može da bude razlog za zabrinutost. Na pitanje da li gospodin Tramp ima srčano oboljenje, dr Roni L. Džekson je rekao da nema.

Zašto Donald Tramp ima narandžastu boju kože?

Razlozi koji mogu da utiču na narandžastu boju kože su faktori koji se odnose na greške tokom šminkanja ili sunčanja.

"Svetla TV kamere mijenjaju boju prirodne kože i takođe pogoršavaju problem", rekla je za Daily News Kimberli Kinč, šminkerka iz Rouge NY.

Američka urednica fotografije Emili Elsi je, međutim, skrenula pažnju na to da, po njenom mišljenju, intenzitet nijansi Trampovog lica ima direktnu vezu sa nivoom stresa političara.

"Kada je Tramp preuzeo dužnost 2017, bio je mnogo manje narandžast... Ali kako je mandat odmicao, sve više bronzera je stavljano na njega. Što je više bio pod stresom, bilo je više šminke. Onda se desilo nešto zanimljivo. Poslije debate Tramp-Bajden u junu 2024. šminka je praktično nestala. Kada je Tramp sticao popularnost u anketama i pobjeda je bila gotovo izvjesna, bronzer je nestao", rekla je ona za independent.co.uk.

Urednički tim The Washington Post izveštava da pravi razlog za ovu boju kože može da bude i upotreba pudera za pokrivanje rozacee. To je pomenuo i sam predsjednikov ljekar, dr Bornštajn, sa kojim je Tramp radio dugi niz godina.

Veliku pažnju javnosti izaziva i frizura Donalda Trampa. Mnogi su ubijeđeni da je bio podvrgnut transplantaciji kose ili da je nosio periku, dok je dr Harold Bornštajn jednom u intervjuu za The New York Times otkrio da je Donaldova bujna kosa nuspojava finasterida. Riječ je o lijeku za prostatu, čija tajna leži u redovnom unosu supstance sadržane u lijekovima za prostatu, koja ne samo da podržava funkcionisanje prostate, već i povećava broj, gustinu i debljinu dlaka.

