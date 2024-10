Lijepa voditeljka osvrnula se na svoje početke i greške koje je pravila.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Lepa voditeljka i aktivistkinja Ana Mihajlovski dugi niz godina je gradila svoje ime na domaćoj sceni, a njen prepoznatljiv osmeh vedrio je dane gledaocima koji su je pratili kroz različite projekte.

No, dok su svi mislili da je njen život "med i mleko", istina je bila drugačija, te je tek pre nekoliko meseci prvi put progovorila o torturi koju je godinama trpela, kada je bila na početku karijere.

Izvor: Pink/screenshot

Kako je istakla, u tom periodu su joj drugi govorili kako da se ponaša, i tretirali je kao da je još jedno lepo lice bez tona.

"Dosta sam puštala ljude da mi kažu ko sam, šta sam, gde sam, šta bi ja trebalo da radim, šta ja ne bi trebalo da radim. Ja nikada neću zaboraviti tu rečenicu tih prvih 10-15 godina, a ona je glasila: "Samo ti ne razmišljaj". Šta to uopšte njima znači?! I ti pustiš da to traje tako dugo, više od deceniju, da ti neko govori: "Samo ti ne pali mozak". Ajme, ne mogu više tako da živim", rekla je Ana i dodala:

"Sada mislim svojom glavom i ok. Neka napravim glupost, ok. Neka to ne bude ispravno, neka pogrešim, neka ispadnem budala, to je moje. Ja sam ta budala i ja sam samu sebe napravila budalom. Ne želim više da budem produkt drugih ljudi, tuđih potreba, tuđih maštanja i tuđih želja. Biću produkt same sebe, makar taj produkt bio i loš", rekla je voditeljka za potkast "Oslobođena".

Vidi opis Ana Mihajlovski 10 godina trpela torturu: Voditeljka morala da ćuti dok su je ponižavali, otkrila šta je doživljavala 20.10.1983. Ana Mihajlovski Ana Mihajlovski 20.10.1983. Ana Mihajlovski Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/an_mihajlovski Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram/an_mihajlovski Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

Izvor: Mondo