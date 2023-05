"TO JE HOROR! KAKO DA POŠALJEM DETE U ŠKOLU?" Voditeljka sa suzama u očima: Kako je dete sa toliko godina tako pucalo?

Ana Mihajlovski ne može da dođe sebi nakon jezivog maskra u školi na Vračaru u kom je ubijeno osmoro đaka.

Anu Mihajlovski, koja je i sama roditelj deteta od 14 godina, sa suzama u očima obratila svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram i izjavila saučešće porodicama nastradalih u pucnjavi u OŠ "Vladislav Ribnikar", ali i ukazala na neke od problema, te priznala da se plaši da svoje dete pošalje u školu.

"Ja moram da se uključim, iako je najbolje ćutati u ovim momentima, ja moram da kažem nešto. Toliko mi je žao svakoga ko je imao ikakve veze sa ovom tragedijom. Mi govorimo o deci, ja imam dete od 14 godina, to je mozak star 14 godina, koji je došao do ovakvog pucanja. Ne zaboravite to dok tražite imena i pravdu. To nije pravda, to je horor. Krivi smo svi. Svako od nas danas treba sebi da postavi određena pitanja, u ovom trenutku će nam najmanje pomoći ime ubice, to je dete, jedino što može da nam pomogne je prepoznavanje uzroka.Dalje od ovoga nema, ovo je dno. Ovo je najgore što može da se desi, svako od nas treba sebi da postavi neka pitanja, kako bismo prepoznali uzroke i kako se ovo nikad ne bi desilo. Mnogo mi je žao. Ja imam dete od 14 godina, nemam reči da opišem. I na kraju, kao čovek i kao roditelj, kakva je ovo tragedije, mnogo mi je žao tih porodica, ali i deteta koje došlo do ovoga, žao mi je svih. Zaustavite se sa tim. Svi ti mali mozgovi su žrtve", govorila je kroz suze Ana.

"Zar ima dalje? Sutra mi roditelji treba da pošaljemo našu decu u školu i da se tresemo, jer ko zna koliko ovakvih tempiranih bombi postoji. Treba da ih šaljem u školu znajući da će ih 'bulingovati', a da škola ne da nema mehanizme da ih zaštiti, nego jedino što radi jeste pranje od odgovornosti...", poručila je ona putem svog Instagram storija i dodala:

"Ja hoću rešenja, neću da ćutim i manite se više toga 'ćutite', ćutimo predugo i evo dokle nas je dovelo! Hoću reakciju institucija kad mi neko dira dete, hoću zakon za roditelje nasilnika, hoću psihološko savetovalište za decu koja su vaspitavana da muče tuđu. Hoću ustanovu za maloletnike koja se bavi problematičnim slučajevima na pravi način i u skladu sa vremenom u kom živimo. Hoću savesne psihijatre, savesne socijalne radnike".

Dečak star 13 godina u ranim jutarnjim časovima počinio je masakr u školi na Vračaru. On je upucao osmoro učenika kao i radnika obezbeđenja, a ranio nastavnicu istorije i još šestoro đaka od kojih je dvoje u teškom stanju. Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu dečak prema Zakonu o maloletnim učiniocima dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica nije krivično odgovoran jer nema navršenih 14 godina života. Njegovom ocu na teret se stavlja krivično delo - teška dela protiv opšte sigurnosti kojem je zaprećena kazna od 12 godina. Navodi se i da je dečak predat Centru za socijalni rad.

