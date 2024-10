"LJUBILA SAM GA RASKOMADANOG": Jelena Karleuša o jezivim detaljima posle Ćandinog ubistva

Karleuša je uradila identifikaciju i jedina koja je od kompletne porodice sišla da ga prepozna

Jelena Karleuša izaziva nezapamćenu pažnju već decenijama unazad, a njena romansa sa žestokim momkom Zoranom Davidovićem Ćandom jedna su od najintrigantnijih segmenata njenog burnog života. On je likvidiran 23. marta 2000. godine, a Jelena je otkrila šta se sve dešavalo nakon njegovog ubistva.

"Nažalost, doživjela sam da ga vidim u komadima, ali i u tim komadima, to je za mene bio on. Imala sam samo 21 godinu. Otprilike sam vidjela gdje su mu usta i ljubila ga u ono što je ostalo od njegovog lica, jer sam ga voljela najviše na svijetu. Nikada taj prizor neću zaboraviti. Nikada me niko nije volio kao on, a to je, inače, i razlog moje velike netrpeljivosti sa Svetlanom Ražnatović", rekla je Jelena u Lazarov podkastu.

"Bio je to 23. mart 2000. godine. Sa njim je bio najbolji drug, pica majstor koji je pravio pice u kiosku. Toliko o opasnim momcima. Zna se i ko ga je ubio. Svjedoci saradnici su rekli da je isti ubica koji je pucao na premijera Zvezdana Jovanović. Posle sam saznala iz policijskih saznanja, da je ekipa koja ga je jurila, Zemunski klan, iz nekog čudnog razloga čekala da ja ne budem u kolima. Pucali su na Zorana iz dva kalašnjikova", pričala je Jelena.



"Poslednji put sam ga vidjela u komadima. Sišla sam u sudsku medicinu da bih donijela stvari za sahranu. Jedina sam koja je uradila identifikaciju i jedina koja je od kompletne porodice sišla. Tako su im savjetovali. Takva sam da sam morala da ga vidim još jednom. To je slika koja će meni zauvijek ostati u mislima. Meci od kalašnjikova su ogromni, a samo Zorana je pogodilo preko trideset. Ti meci otkidaju komade tijela, a Zoranovo tijelo su patolozi povezali crnim koncem u jednu masu. To je prizor koji sam vidjela na stolu", prisjetila se pjevačica.