MOJ DEČKO JE UBRZO UBIJEN! Karleuša je ovu pjesmu otpjevala samo jednom, povukla cijeli album

Jelena Karleuša prisjetila se numere koju je otpjevala samo jednom i nikad više.

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

Jelena Karleuša iza sebe ima uspješnu karijeru dugu 30 godina, 12 studijskih albuma i bezbroj hitova, a sada se na Instagram storiju prisjetila jednog, koji je objavila neposredno prije nego što je ubijen njen tadašnji dečko Zoran Davidović Ćanda.

"Konačno da vas upoznam, ovo je moj novi dečko, sve ono što si ti u meni ubio, za jedno veče on je već oživio, kao nova žena ova, može svijet da osvoji. Cijeli život biću tvoja trauma...", započela je JK obraćanje stihovima svoje numere, pa dodala:

"Promocija albuma 1999. godine i jedna od pjesama koje nikada više nisam otpjevala. Gledate jedino izvođenje. Nedugo nakon promocije ubijen je moj dečko i ja sam cijeli album povukla. 2001. godine sam izdala album 'Ludača' i vratila se na scenu. Kakav je ovo tekst, kakva je ovo pjesma. A možete i da vidite kako sam izgledala prije 25 godina", poručila je Karleuša putem Instagrama.

Jelena Karleuša je nedavno govorila, o odnosu sa suprugom Duškom Tošiće, ali i o vezi sa Zoranom.

Izvor: Instagram/karleusastar

"Ja sam sa Zoranom bila sedam mjeseci. On je meni bio dečko, ne muž. Mi bismo sigurno nastavili vezu da ga nisu ubili. Poginuo je u povratku sa sahrane Dugog Lainovića. Izrešetan je u sačekuši. Htjela sam i ja da idem sa njim, ali moja majka nije dozvoljavala da budemo u kolima zajedno. I sam Zoran mi je rekao: 'Ne!'. Nije me ni poveo. Bio je to 23. mart 2000. godine. Sa njim je bio najbolji drug, pica majstor koji je pravio pice u kiosku. Toliko o opasnim momcima. Zna se i ko ga je ubio. Svjedoci saradnici su rekli da je isti ubica koji je pucao na premijera, Zvezdan Jovanović. Posle sam saznala iz policijskih saznanja, da je ekipa koja ga je jurila, Zemunski klan, iz nekog čudnog razloga čekala da ja ne budem u kolima", govorila je Jelena i dodala:

"Pucali su na Zorana iz dva kalašnjikova. Poslednji put sam ga vidjela u komadima. Sišla sam u sudsku medicinu da bih donijela stvari za sahranu. Jedina sam koja je uradila identifikaciju i jedina koja je od kompletne porodice sišla. Tako su im savjetovali. Takva sam da sam morala da ga vidim još jednom. To je slika koja će meni zauvijek ostati u mislima. Meci od kalašnjikova su ogromni, a samo Zorana je pogodilo preko trideset. Ti meci otkidaju komade tijela, a Zoranovo tijelo su patolozi povezali crnim koncem u jednu masu. To je prizor koji sam vidjela na stolu. U tom momentu ja imam 20 godina".