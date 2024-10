"Lekari su je držali u veštačkoj komi": Glumila u "Otpisanima", bila mis Jugoslavije, a njen kraj je bio pretužan

Zlata Petković bila je miljenica televizijske publike zahvaljujući ulozi Marije u hit seriji i nestvarnoj lepoti

Izvor: YouTube printscreen

Glumica Zlata Petković, čuvena Marija iz serije "Otpisani", napustila nas je u decembru 2012. godine. Zlata je svojom lepotom oduševljavala je sve, a bila je i proglašena za mis Jugoslavije. Bila je supruga kompozitora Aleksandra Sanje Ilića i sestra muzičara Dejana Petkovića.

Brak sa muzičarem je trajao tri decenije, i u njemu je dobila sinove Gvozdena i Andreja.

1971. godine proglašena je za mis Jugoslavije, a u Tokiju iste godine dobila je titulu mis fotogeničnosti sveta. Proslavila ju je serija "Povratak otpisanih", o njoj i njenim ulogama svojevremeno je pričao Ilić.

"Kod glumaca je problem što ih sve pamte po jednom liku. Moja Zlata nije htela da bude samo Marija iz "Otpisanih". Ona je vodila više računa o nama nego o svojoj karijeri. Kad sam je pitao zašto to radi, odgovorila mi je: "Meni su najvažnije svari moja deca, muž i kuća." Mogla je njena karijera da bude veća, ali ona nije htela nikako da se obnaži na filmu. Ona je imala ideju kako će to da gradi i niko nije mogao da je odvrati", pričao je Zlatin suprug, Sanja Ilić za medije.

Kompozitor je jednom prilikom govorio o ljubavi sa Zlatom.

"Za ljubav sa Zlatom krivac je jedna dečja priredba. Ljubav je trajala 30 godina. Otišla je kako je otišla... Nije moralo tako da desi... Nisam stigao ni da joj kažem koliko je volim. Pala je samo i otišla u bolnicu. Lekari su je držali u veštačkoj komi, ali joj nije bilo spasa.

Marija je godinama ranije pričala da nije očekivala popularnost serije i njene junakinje, ali ni da će je kasnije svi poistovećivati sa Marijom.

"Aca Đorđević pozvao me je da glumim u filmu, a kasnije i seriji "Otpisani". Sećam se da mi je predočio kako me čeka neverovatna popularnost, što tada nisam ozbiljno shvatila. Snimali smo godinu dana, svaku epizodu po jedan mesec, kao film. Bilo je to fenomenalno iskustvo jer sam na početku karijere dobila priliku da radim sa bardovima našeg glumišta. Dok smo snimali, nismo bili svesni šta u stvari radimo i šta će ta serija značiti i za domaću kinematografiju i za svakog od nas ponaosob. Godinama nakon toga poistovećivali su me sa likom Marije Simeunović, a gde god sam putovala ljudi su me prihvatali sa oduševljenjem. Ali ova uloga bila je mač sa dve oštrice, pošto me dugo posle nje niko nije zvao da snimam nešto novo. Reditelji su se plašili da će publika u meni i dalje videti Mariju".

Zlata odbijala uloge

"Shvatila sam da me ima previše i da to može da bude kontraproduktivno. Došlo je do zasićenja, ali i do pada kvaliteta filmova i serija. Mnoge sam uloge odbijala, a kako sam bila u poziciji da biram, nijednog trenutka nisam se dvoumila da li da uđem u nešto iza čega ne bih mogla da stojim. Posvetila sam se pozorištu i putujućim trupama. Sve ove godine radim u onoj meri koliko mi odgovara, pa mi je čudno kada me ljudi pitaju zašto me nema. Čim vas nema na televiziji, kao da ne postojite. A ja sam vrlo određena u svojim htenjima i prioritetima. Nikada nisam jurila ni za čim i mislim da je to velika prednost, nisam bila pod pritiskom da nešto moram. Radila sam samo ono što sam htela i volela".