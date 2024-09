Preminula Megi Smit: Legendarna glumica i zvijezda "Harija Potera" nas napustila u 90. godini

Britanska glumica Megi Smit preminula je danas, prenose mediji.

Izvor: Movieclips Trailers

Legendarna glumica Megi Smit umrla je u 90. godini, potvrdila je njena porodica.

Megi Smit je bila najpoznatija po ulogama u filmskim nastavcima "Hari Poter" i seriji "Downton Abbey", prenosi BBC.

U saopštenju njenih sinova Tobija Stivensa i Krisa Larkina stoji:

"Sa velikom tugom saopštavamo da je preminula Megi Smit. Umrla je mirno u bolnici rano jutros, u petak 27. septembra. Izuzetno privatna osoba, pred kraj je bila okružena prijateljima i porodicom. Iza sebe je ostavila dva sina i petoro unučadi koji su shrvani gubitkom svoje izuzetne majke i bake.

Željeli bismo da iskoristimo ovu priliku da se zahvalimo divnom osoblju u bolnici Čelsi i Vestminster na njihovoj brizi i neograničenoj ljubaznosti tokom njenih poslednjih dana. Zahvaljujemo vam na svim vašim ljubaznim porukama i podršci i molimo da poštujete našu privatnost u ovom trenutku," stoji u saopštenju.

Megi Smit je od 2001.do 2011. godine tumačila lik profesorke Hogvortsa, Minerve MekGonegal. Glumila je u sedam od osam filmova, a 2016. godine je, promovišući film "The Lady in the van", otkrila i da se sa setom seća saradnje sa Alanom Rikmanom.

Izvor: Movieclips Trailers

"On je bio takav glumac, takav lik koji je igrao.. bilo je zadovoljstvo biti pored njega. Sjećam se, kada bi djeca završila scenu, oni bi snimali nas za reakcije, morali smo da budemo začućeni, tužni, ljuti... snimili bismo 200 njih i smejali smo se kad nismo znali šta više da radimo".