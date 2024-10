Oglasila se porodica Lijama Pejna: Otac prije tragedije objavio potresnu fotku, komšije otkrile šta je porodica radila

Porodica je zamolila za privatnost u ovim teškim trenucima.

Izvor: instagram/nicolapayne2788

Porodica pjevača Lijama Pejna oglasila se nakon njegove tragične smrti, koja je nastupila nakon pada sa trećeg sprata hotela u Buenos Ajresu.

"Srce nam je slomljeno. Lijam će zauvijek živjeti u našim srcima i pamtićemo ga po njegovoj dobroj, duhovitoj i hrabroj duši. Podržavamo jedni druge najbolje što možemo kao porodica i tražimo privatnost u ovim užasnim trenucima", navodi se u saopštenju porodice.

Njegov ujak Rodžer Haris se nadovezao rekavši da je cijela porodica u velikoj žalosti i da im je sada potrebno vrijeme da se pomire sa gubitkom.

Izvor: YouTube/IMPAULSIVE Clips/screenshot

Podsjetimo, patolozi su utvrdili da je Lijam preminuo zbog višestrukih povreda, uključujući frakturu lobanje, što je potvrdio i šef hitne pomoći u Buenos Ajresu.

Murió Liam Payne, de One Direction: destrozos y droga en la habitación del hotel que ocupaba el cantante en Buenos Aires

https://t.co/aNQkfYNZ3Z — Clarín (@clarincom)October 16, 2024

Nakon tragičnog događaja oglasile su se i komšije Lijama Pejna, koji su rekli da je porodica u potpunom šoku.

Ispričali su da su njegovi roditelji oko ponoći napustili porodičnu kuću, a da su njegove sestre viđene tamo oko devet sati ujutru.

Izvor: instagram/nicolapayne2788

Jedan mještanin koji je želio da ostane neimenovan, rekao je: "Viđeni su kako žurno odlaze sinoć oko ponoći, ali nisam siguran jesu li nosili torbe.

Ne možete da zamislite kroz što prolaze. Znam da se Lijam volio da se vraća ovamo kad je mogao. Oni su potpuno slomljeni, bili su jako bliski. Njegov rodni grad uvek je imao mjesto u njegovom srcu. Zajednica će biti uništena. Mislim da su sestre sada tamo, srcem smo uz njih".

Drugi komšija je dodao: "Mislim da su otišli sinoć oko ponoći. Roditelji nisu ovdje. Sve što mogu da kažem - saučešće porodici", oglasio se još jedan sused:

"To je tako, tako tužno. Oni su tako fina porodica. Ja sam sam veliki obožavalac Lijama i kad god bi se vratio za Božić, mahnuo bi mi kada bih prošao kolima pored njega. Znali ste da je to on jer bi se dovezao sa Čeril Kol u svom crnom Lamborginiju".

Inače, samo par nedelja prije Lijamove smrti objavio na Instagramu sliku na kojoj su Lijam i njegov pas pa je napisao: "Lajk ako volite mog sina". Nakon tragične vijesti brojni fanovi uputili su saučešće porodici, ispod ove objave.