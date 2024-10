"Možete da stavite silikone, ništa ne pomaže, glava ostaje sa vama": Srpska glumica žestoko o plastičnim operacijama

Glumica Olga Odanović kaže da devojke postaju neko drugi i nešto što nisu

Izvor: Lepa i Srecna

Glumica Olga Odanović (66) na sebi nema nijednu intervenciju, a sada je prokomentarisala trend estetskih zahvata.

Olga Odanović prokomentarisala je jednom prilikom izjavu svoje koleginice Tanje Bošković koja je rekla da je ponosna na svaku svoju boru i da ne razume žene koje stavljaju "silikone kao viršle".

"Svaka Tanjina reč je zlatna. Apsolutno delim mišljenje sa njom i pritom sam neko ko je toliko protiv svega toga da ne mogu da objasnim. Pa šta vi pokušavate da uradite sebi, nešto što vi niste? Vi postajete neko drugi, čemu? Vi ste zaslužili i boru, sedu vlas, da budete malo deblji ako treba. Nikada to ne bih uradila. Inače sam osoba koju apsolutno ne zanima da bude doterana, našminkana, da imam karmin... Ne zanima me to. To su neke stvari koje su površne. Drage moje devojke, vi možete da stavite i hijaluron i silikone, ništa ne pomaže. Vaša glava ostaje sa vama uvek", rekla je tada Olga i dodala:

"Nažalost to je danas verovatno mana. Kod mene je to na prvom mestu. Mislim da skromni ljudi mirnije žive. Sve ovo drugo što vam stvara nemir kao što je tehnologija, društvene mreže stvara otuđenje. Meni je jako drago da nemam Instagram, Fejsbuk. Živim svoj život. Negde sam se zakočila u vremenu kada toga nije bilo i nisam nesrećna zbog toga, baš naprotiv. Nezamislivo mi je da je sve postalo virtuelno, da su deca ceo dan na telefonu, da nema nekog živog razgovora".