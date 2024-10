"Ubrzo sam shvatila da me je iskorišćavao" Bivša djevojka Kanjea Vesta se javno kaje što je bila s njim

Foks i Vest vezu su počeli na dočeku 2022, a potrajala je do Dana zaljubljenih iste godine. Njihova romansa je usledila nakon što se Vest 2021. razveo od bivše supruge, Kim Kardašijan.

Izvor: J.M. HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Glumica i model Džulija Foks kratko je bila u vezi s reperom Kanjeom Vestom. U intervjuu za Times rekla je da žali zbog toga.

"Jako žalim zbog te veze", rekla je Foks.

"Mrzim to. Bilo je samo nekoliko nedelja, ali dovoljno da me obilježi do kraja života. Bila sam u vjerovatno najneprijatnijoj poziciji u svom životu i to mnogo govori. Ne želim da budem poznata po tome što sam nečija djevojka", dodala je.

Nije htjela da javnost zna za njihovu vezu

Foks i Vest vezu su počeli na dočeku 2022, a potrajala je do Dana zaljubljenih iste godine. Njihova romansa je usledila nakon što se Vest 2021. razveo od bivše supruge, Kim Kardašijan.

"Nije bila moja ideja da to izađe u javnost. Ako ništa drugo, rekla sam 'trebalo bi da pričekamo' i onda se dogodio bum, izašlo je u javnost iza mojih leđa. Vrlo brzo sam shvatila da sam iskorišćena kao pijun", rekla je, prenosi Index.hr.

U najnovijem intervjuu ponavlja nešto od onoga o čemu je pisala u memoarima "Down the Drain", koje je objavila u oktobru prošle godine. Kaže da je Vest ponudio da joj plati operaciju grudi, tražio je da potpiše NDA (Ugovor o tajnosti podataka) i da su je stilisti oblačili u garderobu koju je on odabirao.

Podsjetimo, bivša asistentkinja Kanjea Vesta, Loren Piskiota, optužila ga je da ju je drogirao i silovao. U tužbi koju je Rolling Stone dobio na uvid navodi se da je Loren bila pozvana na sesiju u studiju koji je vodio Šon Kombs, poznatiji kao Didi. Tokom sesije poslužena su im pića uz riječi da "svi moraju da piju ako žele da ostanu", navodi se.