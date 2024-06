KAD ZAPOSLIŠ ONLIFENS CICU KAO SEKRETARICU! Sačuvala eksplicitne poruke poznatog pjevača i postala milionerka!

Lorin Pisciota je podnijela tužbu protiv bivšeg poslodavca, zbog kojeg je obrisala Onlifens nalog i počela da se ponaša "kako Bog zapovijeda". Onda su krenule uznemirujuće poruke...

Izvor: Instagram/laurenpisciotta

Reper Kanije Vest osvojio je svijet svojom muzikom, a nakon godina uspješne karijere, krenuo je njegov sunovrat. Problematične izjave u jevnosti, spominjanje Hitlera i filmova za odrasle nisu pomogli ni njegovom braku sa slavnom Kim Kardašijan, nakon čega su krenule podjednako problematične i bizarne veze.

Posljednjih mjeseci ga gledamo kako "paradira" novu ženu, uvijek golu Bjanku Cenzori, ali nije ova žena ona koja će mu doći glave, već njegova bivša sekretarica koja je riješila da ga raskrinka i naplati milione.

Lorin Pisciota je bivša Onlifens cica koja je zahvaljujući objavama na platformi za odrasle zaradila milione. Na pomenutoj mreži ju je vidio i budući poslodavac - reper Kanije Vest.

Kanije je Lorin ponudio da radi kao njegova asistentkinja, za platu od milion dolara godišnje, pod dva uslova: da obriše Onlifens nalog i da se "ponaša kako Bog zapovijeda". Pristala je.

Lorin kaže da je tokom saradnje sa Kanijeom radila čak i na tri numere koje su se našle na njegovom albumu "Donda", ali i da je dobijala eksplicitne poruke. Sada, kada je dala otkaz reperu, riješila je i da pokaže SMS prepisku, i podnese tužbu za se**ualno uznemiravanje, ali i "neisplaćenu zaradu od 3 miliona dolara".

Američki mediji su prenijeli bezobrazne poruke koje joj je reper slao, u kojima opisuje "šta voli da radi djevojkama i šta one moraju da vrište dok im to radi", a u jednoj je čak za svoj polni organ rekao da je "rasista jer voli da radi one stvari na bijeljkinjama".

Izvor: Profimedia/SIPA/Laurent VU

Lorin tvrdi i da se reper samozadovoljavao dok su pričali telefonom i pitao je da "pogodi šta sad radi", da bi mu ona na kraju priprijetila otkazom i raskrinkavanjem. Tada joj je ponudio višu poziciju i platu 4 miliona dolara, koju je prihvatila, ali je ipak riješila da mu da otkaz i na sudu potraži "zaostalih 3 miliona".

Kanije Vest se još nije oglašavao ovim povodom, a Lorin je presavila tabak.

BONUS VIDEO: