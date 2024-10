"Bila sam kao loptica": Priznala filere, o silikonima ćuti, evo kako je Đina Džinović izgledala prije svih korekcija

Đina Džinović je pričala da je imala višak kilograma, ali i priznala pojedine korekcije na licu i tijelu

Izvor: Instagram printscreen

Ćerka Harisa i Meline Džinović je u centru pažnje medija ne samo zbog razvoda slavnih roditelja, već i atraktivnih objava na društvenim mrežama.

Pored fotografija i snimaka, Đina neretko i odgovara na pitanja svojih pratilaca, a jednom prilikom je pri odgovaranju otkrila šta je na sebi sve promijenila kada su estetske korekcije u pitanju.

Kako je sama jednom prilikom istakla da ona sada i ona prije dvije godine su različite osobe, te da je prije izgledala kao loptica.

"Bila sam kao loptica, Đina od prije dvije godine i ova sada su potpuno dvije različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vježbam, iako to vrlo rijetko činim, ali to su neke stvari koje dijelim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofične probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da djevojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar", rekla je Đina tokom gostovanja u jednoj emisiji.

Ona je jednom prilikom na storiju otkrila da je ubrizgala 3 mililitra hijalurona kako bi joj usne izgledale ljepše i punije.

Nekad je imala problem sa gojaznošću, pa se pridržavala strogih dijeta i redovnih treninga, ali ono što nije uspjela da riješi su "hip dips", odnosno udubljenja na kukovima. Ona je odlučila da taj problem riješi i navodno se podvrgla estetskoj korekciji hijaluronom.

U jednoj poznatoj klinici u Beogradu navodno je ubrizgala određenu kubikažu hijaluronskih filera u kukove kako bi dobila Kim Kardašijan efekat.

Takođe se spekuliše se da je Đina korigovala i nos jer su slike od prije i slike od sad poprilično drugačije. Mnogi komentarišu da je ugradila i silikone, ali mlada influenserka to još uvijek nije potvrdila.

Pogledajte slike "prije i posle":