DARKO ZAPJEVAO NA GEJ SVADBI, leti bakšiš na sve strane: Ovom pjesmom dirnuo mladence, pa zagrijao atmosferu

Folker Darko Lazić pevao je na gej vjenčanju dvije djevojke. Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa svadbe koja je bila izrazito vesela.

Izvor: Adria Media Gropu/printscreen/video

Folker Darko Lazić bio je angažovan da pjeva na vjenčanju dvije djevojke. On je atmosferu na slavlju doveo do usijanja dok je pjevao pjesmu "Verujem u nas" od Dženana Lončarevića, pa je tako primao i bakšiš, što se vidi na videu.Jedna od mladi nosila je romantičnu vjenčanicu bijele boje sa čipkom, dok se druga odlučila za prsluk i pantalone.

Darko Lazić sa trudnom suprugom Katarinom boravi u Crnoj Gori gde radi i uživa tokom ljeta. "Ništa me pametno te godine nisu naučile, čovjek se uči dok je živ, ja sam naučio kako ne treba, svakako mislim da je tačka stavljena kod mene u životu na neke stvari, to vide i ljudi oko mene. Dođeš do te mjere da ne možeš svaki dan da praviš gluposti i čovjek se povuče u sebe. Dokle god čovjek razmišlja o tome i kada sam govorio: 'Sada mi se desila nezgoda, sada mi se desilo ovo, ono…', pa kao treba da prestanem, šta bi bilo da nije? Jedno jutro sam ustao i samo rekao dosta. Ne kajem se ni zbog čega u životu jer sam svjesno sve greške uradio, tako me je život vodio i smatram da je moralo tako da bude, čovjek to ne može da promijeni, tako je zapečaćeno. Uplašio sam se i te kako za svoj život, ali mislim okej, sve je to hvala Bogu prošlo", rekao je Darko.

