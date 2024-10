Od posla na televiziji "krpio kraj s krajem": Voditelj Granda postao biznismen, u vlasništvu ima hotel i restoran

Tihomir Tepić otkrio kako je izgledalo prvo snimanje sa Sašom Popovićem, ali i kakav odnos ima prema televiziji

Voditelj Granda, Tihomir Tepić, jedno je od najomiljenijih TV lica u Srbiji. Njegovo pojavljivanje na bini uz Draganu Katić, Ines Gavrilović, Tamaru Raonić... pamti i dan danas, a sada je u emisiji otkrio i da je u međuvremenu postao uspješan biznismen.

Tihomir je od 2008. godine voditelj emisije "Grand Parada" koja se danas emituje na Grand televiziji.

"Posao doživljavam kao posao, odem, odradim i to je to.Nemam više odnos prema poslu posle toliko godina, što je možda i žalosno, ali posle toliko godina rada na televiziji, moj je izbor. Imam privatni posao od kog živim i na kom mi je fokus, a televizija mi je od prvog dana bila hobi i onda kada je budem gledao kao posao tada se više neću baviti njom, jer je gledam kao opterećenje. Tako da više nemam odnos ni prema emisiji, ni prema kameri, postalo mi je to rutina", rekao je Tihomir u emisiji "Ispovijest" i opisao kako izgleda njegova radna nedelja.

"Ja nemam puno snimajućih dana, napravio sam sebi lijep raspored, snimam dva puta mesječno. Ne bih sada mogao da radim tako da dolazim svaki dan na televiziju, zbog privatnog posla koji mi je važan – držim hotel i restoran i to iziskuje puno vremena, time se bavim od 2012. godine. Dajem sebe 300 odsto u obje profesije. Ja sam već u osmom razredu počeo da se bavim novinarstvom, tačnije radio sam na radiju neku dječiju emisiju, pa sam nastavio. Na početku si nesiguran, da li si dovoljno dobar za ovaj posao, kakav ti je fond reči, kako sklapaš rečenicu, kako deluješ na publiku, ali kada postaneš siguran, onda znaš šta radiš i koliko možeš da daš. Mi sami sebe doziramo u ovim formatima, ali onda više nema iznenađenja".

Tepić otkriva da je tako počeo da razmišlja kada je "shvatio da je život jako kratak da bismo se nervirali oko glupih stvari":

"Totalno je nebitno da li ti je košulja izgužvana ili nemaš frizuru, da li će sad Pera o tebi da misli ovo ili ono. Dešava se svašta konkretno, od smrti oca do raznih životnih klackalica koje ti lupe šamar da dođeš sebi i kažu ti kako da se ponašaš. Ja moram da kažem rečenicu koja je istinita – nikad nije kako izgleda. Jednostavno odrastaš, život te natjera da razmišljaš drugačije. Da li ćeš biti srećan ako te zna dva miliona ljudi, na svim si portalima i ljudi te zaustavljaju na ulici? Nećeš".

Ne krije da ne gleda televiziju

"Ja sam osoba koja radi na televiziji, a ne gleda televiziju, prosto mi se malo zgadilo sve to u smislu – previše svega. Dugo se bavim ovim poslom, kada učiš sve vreme kako da se ponašaš, šta može, a šta ne može da se kaže, da je gost taj koji treba da bude u studiju glavni, a ne voditelj - i sada dolaze neke potpuno druge generacije koje sebe predstavljaju kao da su oni zvijezde, a gosti nebitni. Toliko količine gluposti bude izgovoreno na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, da ja samo ugasim TV".

Tihomir je tokom godina radio na nekoliko televizije, među njima i BK: "Radio sam tamo, ali sam shvatio da tu nema para za mene i da ne mogu da funkcionišem i živim u Beogradu sa tom platom, to su bili oni dinari sa nulama, smiješna plata je bila, morao sam da sastaljam kraj sa krajem.Fenomen su mi današnji klinci koji bez 1.500 eura neće da rade, u moje vrijeme nisi pitao kolika ti je plata, nego si srećan kada ti daju priliku da naučiš nešto od tih ljudi, pa posle pričaš o plati. Godinama sam radio na televiziji Jesenjin u Novom Sadu, na kraju sam radio ‘Nedeljno popodne’ sa Božicom, majkom Tee Tairović", rekao je voditelj i nastavio:

"Sve je bilo uživo, sticajem okolnosti je jedna koleginica rekla da hoće da se prijavi na audiciju za Grand televiziji i pita me da je vozim u nedelju u 12h, ja reko hajde. Dolazimo u Sava Centar, onaj stari kafić, 600 duša tamo sjedi, ja se mislim šta se dešava, to se nikada neće završiti. Tu su bile Ines Gavrilović, Tamara Raonić, Dragana Katić. Prolazi sat, dva, tri i u jednom trenutku izlazi Ines i kaže ‘ja se izvinjavam, nama ne trebaju ženski voditelji, samo nam trebaju muški voditelji, ja uzmem broj od koleginice i nalijepim na sebe i uđem unutra onako nervozan što čekam, a oni unutra svi sjede i jedu ćevape, Katićka se davi u ćevapima, ja ulazim unutra i kažem ‘ja sam Tihomir Tepić, dolazim iz Novog Sada i došao sam da budem najbolji voditelj u Grandu’.“

"Oni su meni dali da uradim neku kao najavu sa Tamarom, a sreća u nesreći je što sam ja u Novom Sadu imao Dragana Guzijana koji je stalno radio sa nama žive programe, on je čovjek koji je bio u fazonu – idemo sada na Štrand i radimo uključenje iz čamca. Ima ljudi koji znaju iz tebe da izvuku maksimum, i danas kažu da se sve svelo na rijaliti – ne, nego niko da radi i da ulaže u televizije. Tako da ja nisam imao problem što se tiče programa i priče, oni su umrli od smeha, super se kao slikam i to je to, aj ćao. Idemo kući, nisam očekivao ništa, smijao sam se i to je to. Pritom, nisam slušao narodnjake uopšte, prošle je nekoliko mjeseci i meni zvoni telefon, zove me Saša Popović i kaže mi ‘gdje si genije, gledali smo snimke, ajde dođi na probu’. Ja sam opet otišao na neke probe i prošle je još neko vrijeme i ja dobijam poziv od Saše, kaže mi ‘u petak u 21h dođi, obuci bijelu košulju i crne pantalone, kreće Grand šou’, ja reko šta i to je bilo to. Dolazim u Grand, pitam Nadu Topčagić gde može da se kupi kafa, nisam je prepoznao, ona kaže – ‘sad će tebi Nadica da nađe’".

Snimanje sa Sašom Popovićem pamti kao stresno:

"Bilo je stresno, čupaš kosu koliko je naporno, pritom raditi sa Sašom Popovićem je teško, on je strog, viče, režira u hodu, moraš da misliš kako on misli i gledaš šta je pjesnik hteo da kaže da bi to funkcionisalo. To se snimalo četiri sata bez pauze, 700 ljudi je sjedelo u publici, to je bilo izuzetno naporno".

