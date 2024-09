Ela Dvornik smuvala Srbina: O njenom skandaloznom razvodu brujao region, a sad se pohvalila novim dečkom

Ela Dvornik, ćerka legendarnog Dina Dvornika, nakon razvoda ponovo je pronašla sreću u ljubavi.

Ela Dvornik je doživjela pravu dramu nakon razvoda od Britanca Čarlsa Pirsa, sa kojim je dobila dvije ćerke. Ostala je tada bez pola kuće u Istri, a njen bivši podnio je tužbu protiv supruge nakon razvoda i tražio da se imanje u Istri - kuća od 124 kvadrata, s dvorištem od 550 kvadrata podijeli, a zatim je i dobio na sudu.

Izgleda da se sada situacija malo smirila, pa je Ela (33) riješila da svoj privatni život dovede u red te je našla novu ljubav! A u pitanju je Srbin, čije lice još ne želi da pokaže. Ako je suditi po njenim objavama na instagramu, buran razvod i skandali zbog raspodjele imovine nisu joj poremetili vjeru u ljubav.

Ona je na pomenutoj društvenoj mreži objavila dvije fotografije, na kojima se vide sjenke dvoje mladih i srećno zaljubljenih.

Na jednoj od fotografija, ona je na svojoj sjenci označila zastavu Hrvatske, a na sjenci svog partnera je stavila zastavu Srbije, dok je na mjestu na kom se drže za ruke ostavila emotikon srca koji simbolizuje njihovu ljubav.

Podsjetimo, Elina majka, Danijela Dvornik, javno je govorila o razvodu svoje ćerke.

"Džabe sam ja to govorila svojoj ćerki: 'to ti ne treba, možeš imati djecu, ne moraš se udavati'. Imala sam osjećaj da to neće dugoročno funkcionisati i to se tako pokazalo, ali šta ćeš, zna ona da sam ja u pravu", započela je Danijela Dvornik, a potom iskreno priznala da je najteže gledati sopstevno dijete kako čini greške.

"Kao roditelju je najteže gledati kada djeca prave greške, a ti znaš da oni greše. Ali to je u skladu s njihovim godinama i bolje da se dogodi prije nego kasnije. Moja ćerka je morala naučiti na onaj najteži način, ali to je tako, svi imamo svoju školu. Jedino što možemo je biti podrška iz prikrajka, ne okretati leđa djeci u takvim stvarima", pojasnila je za "Hello".

