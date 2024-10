Zavirite u stan u kom su JK i Baka Prase snimali lajv: Vrijedi 5 milona eura, jutjuber pokazao svaki ćošak

Ovako izgleda stan u kojem živi Baka Prase, a u kojem je snimio lajv sa Jelenom Karleušom.

Izvor: YT Baka Prase

Svi i dalje pričaju o potpuno neočekivanoj saradnji Jelene Karleuše i jutjubera Bake Praseta koji su održali lajv na društvenim mrežama i iskoristili priliku da prikupe novac za pomoć žrtvama strašnih poplava koje su pogodile djelove Bosne i Hercegovine.

Njihovo druženje gledalo je 183.000 ljudi, a Baka je pop divu ugostio u svom novom stanu. Podsjetimo, on se nakon raskida veze sa Anjom Bla odselio iz zajedničkog stana i za sebe uzeo još veći i skuplji. Prešao je u dupleks od 420 kvadrata, a Baka je i sam rekao da je njegova vrijednost oko pet miliona eura.

Čitava unutrašnjost opremljena po najnovijoj modi. Za razliku od prethonog, ovoga puta je preovladao minimalistički stil.

Baka je snimio svaki detalj - pun orman skupocjenih patika, modernu kuhinju, luksuznu dnevnu sobu, pa čak i klavir koji se nalazi u njoj. Potom je izašao na terasu i istakao da se prostire duž celog stana, kao i da sa nje ima pogled na cijeli grad.

Zavirite u luks jedinicu u kojoj je snimao druženje sa Jelenom Karleušom:

Nakon lajva se Jelena Karleuša oglasila na svom Instagram nalogu:

"Balkan se sinoć ujedinio i pokazao da smo zajedno najjači! Hvala na donacijama i pomoći za ljude unesrećene u poplavama u BiH. Hvala Baki Prasetu što je pokazao da je plemenitog srca i što svoju popularnost koristi da pomogne drugima. Time je dao divan primjer kako neko koga mladi vole treba da razmišlja. Hvala za ogromnu novčanu svotu koju je uplatio za BiH", pisala je Jelena i nastavila:

"Hvala mnogim javnim ličnostima poput Nućija i Vojaža koji su takođe donirali novac! Hvala našim gledaocima koji su pokazali veliko srce i zajedno skupili pomoć! Sinoć sam bila do suza dirnuta svima vama. Takođe, ostala sam bez teksta zbog stvarno veoma skupih pokiona koje sam dobila (da, "roleks" je pravi, provjereno i šokantno) lako sam pokušala da odem bez svih tih poklona, Bogdan me je pratio do kola i bukvalno me prisilio da uzmem", napisala je Jelena i dodala:

"Smatram da su pokloni preskupi i da je moju naklonost svakako dobio svojim plemenitim gestom za ljude u nevolji, te da ne ide da uzimam skupe poklone od ljudi koje jedva poznajem, ali "ne" nije postojalo kao opcija. Ostaje da se istom mjerom revanširam i to ću učiniti sa zadovoljstvom. I naravno, hvala za prvo mjesto u trendingu", zaključila je JK.