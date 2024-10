"Ona je posle porođaja još bolja riba": Katarina Grujić se skinula, brutalnim trbušnjacima opčinila sve

Katarina Grujić pokazala brutalnu liniju.

Pevačica Katarina Grujić već neko vrijeme boravi u Budvi, gdje poseduje luksuznu vilu, i odakle pratioce čašćava golišavim slikama sa plaže.

Iskoristila je kraj sezone nastupa da sa suprugom Markom Gobeljićem i ćerkicom Katjom uživa u čarima Crne Gore. Pratiocima svakodnevno pokazuje kako uživa i koliko joj odmor prija, a nema ko nje primijetio da pjevačica nikada bolje nije izgledala. Iako je prije tri godine postala mama, to se nikada ne bi moglo reći kada vidite kako izgleda.

Nakon porođaja je skinula 14 kilograma, a sada pokazala isklesane trbušnjake, vitak struk i brutalnu liniju.

O tome kako je skinula višak kilograma Katarina je nedavno govorila:

"Otišao je stomak, nema ga! To je samo red, rad i disciplina. Ne kažem da to svaka žena mora da to uradi, ali ja sam takav tip. Ja sam neko ko se i ranije hranio zdravo, trenirala sam svaki dan, pa što ne bih nastavila i sad? Pijem ja i vince, ali u teretani sam dva sata", dodala je Kaća.

