Ženi predavao francuski, sad našao nov posao u Dubaiju: Adriana Kadar se oglasila posle selidbe, evo čime se bavi Sava

Adriana Kadar i njen suprug Sava Džehverović preselili su se u Dubai

Izvor: instagram/adrianakadar

Sin Goce Džehverović, rođeni brat pjevačice Teodore Džehverović, preselio se u Dubai sa suprugom Adrianom Kadar i ćerkom.

Adriana se sada oglasila na svom profilu na Instgramu i podelila video sa porodicom:

"Stigli smo! Naša prva šetnja promenadom koju smo toliko čekali još uvjek se upoznajemo sa krajem, gdje se šta nalazi ali ono što smo mogli da primijetimo je da je ovaj kraj odličan za porodice sa djecom a to je upravo ono što smo željeli Duga promenada, parkovi, igrališta, tiho i čisto. Pogled na Dubai Skyline. Pritom kraj koji se tek razvija i koji će tek biti centar Dubaija. Iako nikad nismo bili ovdje ranije, nešto nas je navelo da avantura baš ovdje krene", napisala je Adriana u svojoj objavi.

"Nas troje u subotu odlazimo u ne samo drugi grad, ili državu, već na drugi kontinent. Odlučili smo da poslušamo intuiciju i probamo neki novi život u gradu koji nam je srca osvojio onog trenutka kad smo prvi put sletjeli, gradu budućnosti i vizija. Taj grad se zove Dubai. Napuštamo svoje voljene na jedno vrijeme sa knedlom u grlu ali sa željom da se ostvarimo i da ih uskoro dočekamo u ovom famoznom gradu. Možda i nije prava odluka, možda se pokajemo i shvatimo da nije mjesto za nas ali želim da jednog dana kažem:” Probali smo!” Imamo gdje i kome da se vratimo ali život je jedan i vrijedi probati, makar zbog ovog malog djeteta koje tek treba da živi i stvara a za čiju budućnost želimo da se borimo. Bože, neka bude volja Tvoja", napisala je Adriana pre par dana.

Zbog čega su se preselili u Dubai?

Izvor: instagram/adrianakadar

Majka Save Džehverovića je medijima otkrila da su se njen sin i supruga "spakovali i otišli preko noći", zbog poslovne ponude.

"Još ne možemo Teodora i ja da dođemo sebi. Iznenadna odluka, dobra prilika, to nisu mogli da propuste. Otišli su sa bebicom u Dubai da žive i rade. Mi smo navikli na njega, on nam je nekako ta muška figura u porodici uvjek bio, osloni se čovjek na njega, kako ćemo bez njega, ne znam, teško nam je - izjavila je Goca. Odoh posle kod Teodore da se malo tješimo, oni su bili vezani, stan do stana živjeli. Nedostajaće nam svo troje. Sava će raditi u jednoj agenciji za nekretnine, Adriana će čuvati bebu, ne brinem se, snaći će se, ali mnogo mi nedostaju", rekla je Goca za "Alo".

On 29, ona 14

Početak njihove ljubavi obilježio je skandal - Savo je bio nastavnik na zameni u školi koju je pohađala Adriana, u periodu kada je on imao 29 godina, a ona 14. Veza je nastavljena i krunisana brakom, a par je dobio i ćerku.