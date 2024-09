Uoči suđenja Paf Dedi donio šokantnu odluku: Odmah se oglasio i njegov advokat, javnost bruji o njegovim riječima

Ranije ovog mjeseca, Dedi se pojavio na sudu na Menhetnu nakon što je optužen za reketiranje zavjere, seksualnu trgovinu silom, prevaru ili prinudu i prevoz radi bavljenja prostitucijom.

Paf Dedi želi da svjedoči tokom njegovog predstojećeg suđenja. Ova 54-godišnja rep zvijezda trenutno čeka suđenje za seksualne zločine, a Mark Agnifilo, njegov advokat, potvrdio je da hip-hop mogul planira da svjedoči tokom saslušanja.

U snimku iz dokumentarnog filma TMZ-a , Agnifilo je rekao: „Ne znam da li bih mogao da ga odvratim od toga. Mislim da je veoma nestrpljiv da ispriča svoju priču.“

Dedi se nedavno izjasnio da nije kriv po optužbama za seksualnu trgovinu, reketiranje i prevoz radi bavljenja prostitucijom. Agnifilo je takođe predložio da će se njegov klijent obratiti na video-snimku na kojem se čini da je napao Kesi Venturu, svoju bivšu partnerku, u hotelu 2016.

Agnifilo je rekao: „Mislim da će ispričati svaki dio svoje priče, uključujući i ono što vidite na snimku.

Upitan tokom sudske rasprave kako se izjasnio za optužbe, on je odgovorio: "Nisam kriv".

Advokati repera su naknadno zatražili da bude pušten na slobodu do suđenja, nakon što su platili sumu od 50 miliona dolara.

Međutim, nakon duge debate između pravnih timova o tome da li Dedipredstavlja rizik od bjekstva, sudija za prekršaje Robin Tarnofski saopštio je da će rep zvijezda ostati u pritvoru dok mu ne počne suđenje za trgovinu ljudima.

Agnifilo je kasnije rekao da je muzička zvijezda odlučna da „utvrdi svoju nevinost“.

Takođe je i rekao novinarima ispred suda: "On će se boriti protiv ovoga. On je nevin. Došao je u Njujork da utvrdi svoju nevinost. Vjerujemo u njega svim srcem. On nije uradio ove stvari. Nema prinude i nema zločina."