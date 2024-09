Operaciju promjene pola uradile u Beogradu: Ana, koja je nekad bila Giba Vasić, otkrila i odakle njoj i sestri pare

Ana Nikolić, učesnica Elite koja se nekada zvala Giba Vasić, otkrila i da joj Stefan nije prvi dečko

Izvor: YozuTube/RTV Pink Official

Početkom mjeseca počela je osma sezona rijalitija Zadruga - Elita, u kojoj je najveći pažnju izazvao ulazak Ane Nikolić, učesnice koja se nekada zvala Giba Vasić.

Svi pamte Miku i Gibu, učesnike Velikog Brata i Zadruge, ali i znaju da su obojica promijenili pol i da se sada zovu Ana i Ivana Nikolić.

Ana je u Elitu ušla sa dečkom Stefanom, koji na početku veze nije znao da je bila muškarac, a sada je, u okviru emisije sa Milanom Miloševićem, otkrila i detalje operacije promjene pola.

Izvor: Printscreen Instagram

"To je bilo sedmog decembra 2018. ili 2019. godine. Mediji su to saznali prije 2-3 godine, kad se moja sestra udala. To je bilo u Beogradu, platili smo sami operacije. Dobro se unovčio rijaliti", rekla je Nikolićeva i dodala:

"Imale smo momke, ali kao žene. Nisam imala odnose, nisam se osjećala kao ja. Stefan nije moj prvi dečko, imala sam dugu vezu od dvije godine".