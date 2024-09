PA ZAR OVOLIKO PUTA? Evo koliko je Miljana Kulić imala kiretaža do sada, bićete šokirani

Kulićeva se premišljala da li da zadrži dijete, ali je ipak odlučila da prekine trudnoću, zato što je Zola, kako tvrdi, ko zna koji put razočarao.

Izvor: Pritnscreen

Kontroverzna rijaliti takmičarka Miljana Kulić trudna je sa Lazarom Čolićem Zolom.

Miljani će ovo biti četvrti put da ide na prekid trudnoće.

U oktobru 2019. godine, kada je napustila "Zadrugu 3" u suzama i uputila se u Klinički centar u Nišu, izvršila je pomenutu intervenciju. Tad je bio treći put da je Miljana odlučila da ne zadrži bebu.

"Nisam raspoložena, ali možemo da se šalimo. Muči me sve, sve me muči... Cjelokupno sve, šta da ti pričam, kad sve znaš... Odnos sa mamom, blamiranja, ljubav u koju sam verovala, sve se ispostavilo kao laž... Nijedan muškarac na svijetu nije vrijedan toga da se svađam sa mamom. Kada god nisam slušala roditelje, prolazila sam ovako. Sve me je stiglo, tri prekida trudnoće zaredom, disbalans u organizmu, nedostaju mi mama, tata, Željko na prvom mjestu. Ne znam šta ću sa sobom. Žao mi je što roditelje nisam ispoštovala zbog momka sa kojim sam bila dvije i po godine, vašeg druga" rekla je Miljana 2021. godine u rijalitiju.

"Krivim sebe. Sve me je stiglo. U zatvorenom sam prostoru, sve se skupi čovjeku. Ovo mi je najteži period u životu" kazala je tada Miljana.