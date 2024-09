"Što da ne lajkujem, lijepa žena... Slađa sprema zimnicu": Đani došao na Tein koncert, pa progovorio o Karleuši

Đani izneo sve što mu je na duši pred koncet Tee Tairović.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Pjevač Radiša Trajković Đani stigao je u Beogradsku arenu, kako bi podržao koleginicu i prijateljicu Teu Tairović, koja večeras održava drugi solistički koncert u beogradskoj Areni.

Folkeru se nedavno desila jako neprijatna situacija kada nije uspio da otpjeva nijednu pjesmu na slavlju naših olimpijaca, zbog čega je tada javno prozvao kolege, ali mu je, ako je suditi po reakciji dosta te priče.

Pogledajte 01:55 Đani Trajković stigao na koncert Teee Tairović Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Na pitanje novinara da li misli da bi mu Tea dala mikrofon da se našla na dočeku olimpijaca, Đani je odmahnuo glavom, navodeći da mu je dosta te priče. "Hajde pustite me više tih priča. Hajde da zaboravimo tu priču o košarkašima, to su najbolji momci na svijetu, a sad ko je dao, ko nije dao, ne moramo da pričamo više", rekao je on.

Pripadnici sedme sile pitali su ga i za pop divu Jelenu Karleušu, kojoj pjevač lajkuje skoro svaku sliku.

Izvor: Instagram / karleusastar

"Što da ne lajkujem? L8uepa žena. Volim je, gotivim je, kao i ona mene. A duet? Toliko sam dueta snimio, sve zavisi od puesme. Najmanji problem da se snimi", naveo je pjevač.

Inače, na koncertu se pojavio sa ćerkom, bez supruge Slađe, pa je to ovako objasnio: "Bila je sinoć na vašaru, provodila se. Sad je kod kuće, sprema zimnicu. Danas je njen red da radi", rekao je Đani kroz osmijeh.