"Dirao me u autu dok je moj otac vozio": Mladić koji je optužio glumca za bludničenje iznio šokantne detalje

Žrtva bosanskohercegovačkog glumca Moamera Kasumovića, za čije je zlostavljanje osuđen na godinu dana zatvora iznijela je jezive detalje.

Izvor: YouTube/screenshot

Glumac Moamer Kasumović (43) osuđen je na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela bludničenje nad maloljetnikom, potvrđeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo. Međutim, on je platio da u zatvor ne ide, i tako izbjegao kaznu.

Bosanski mediji prenose da su tačni navodi da je glumac "izvršio uplatu kompletnog iznosa od 36.500,00 KM" 2023. godine.

Izvor: YouTube/screenshot

Sada se oglasio mladić, koji je bio žrtva napastovanja kada je imao svega 15 godina.

"Imao sam i imam veliku podršku roditelja, koji su mi dali i odobrenje da se obratim vama, iako sam sad punoljetan, i ispričam što se dogodilo. Bili su uz mene sve vrijeme, pa tako i sad", kaže danas dvadesetogodišnji mladić u razgovoru za Raport.ba.

Događaj iz 2019. godine

Priča ovog mladića počinje 2019. kada je imao samo 15 godina. Kaže da je taj dan njegov otac krenuo u jedan sarajevski lokal i da je poveo njega. U tom lokalu sjedelo je šire društvo, uglavnom prijatelji njegovog oca, a među okupljenima se našao i Kasumović.

"Ja sam odrastao na seriji 'Lud, zbunjen, normalan' i njega sam odmah prepoznao, i bilo mi je drago da ga vidim uživo", navodi. "Sjedili smo i on mi se obratio. Pričao mi je o tome kako se snimaju serije, o kamerama kako se postavljaju za određene scene, a ja sam htio da upišem Akademiju scenskih umjetnosti, pa mi je sve to bilo zanimljivo", ispričao je.

"Koliko puta dnevno ma*turbiraš?"

U jednom trenutku tiho mu je šapnuo na uvo: "Koliko puta dnevno ma*turbiraš?"

"To me pitanje iznenadilo, ali mislio sam da je to neka muška priča. U tom trenutku nisam ništa pomislio", kaže muškarac, i dodaje da mu je glumac zatim predložio da se izdvoje iz društva "kako bi pričali o serijama, snimanju..." Poziv je prihvatio ne misleći da bi mogao biti ugrožen ni na koji način.

"U jednom momentu govorio mi je 'lep si', davao komplimente, pitao jesam li gej...", priča za Raport. "Bio sam zbunjen, skroz sam zablokirao, nisam reagovao u tom momentu", rekao je. Ubrzo je zatim došao i otac s prijateljem da idu kući. U auto je sjeo i Kasumović, koji je tada živio u naselju koje se nalazi na relaciji kojom su svakako prolazili.

Izvor: YouTube/screenshot

Automobil je vozio otac dječaka dok je očev prijatelj sjedio na mjestu suvozača. Na zadnjem sjedištu bili su Kasumović i tada 15-godišnjak. U jednom trenutku Kasumović je, tvrdi, uzeo njegovu ruku i stavio ju je na svoj p*nis, dok je svoju ruku stavio na dječakov polni organ. Pritom mu je prstom preko usana stavio do znanja da ćuti.

"Ja sam se zaledio. On se skroz izmakao iza sedišta mog oca kako ga ne bi vidio i rukom pokazao da ćutim. Ćutao sam u šoku", ispričao je muškarac.

Sledeće jutro Kasumović mu se javio i na Instagramu. "Nakon svega mi se javio, što me dodatno šokiralo. Poslao mi je poruku u kojoj je pitao jesam li lijepo spavao", tvrdi. Nakon toga je otišao psihoterapeutkinji, koja mu je savjetovala da sve ispriča svojim roditeljima, piše raport.ba.