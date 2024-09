"Želim da uđe u prodavnicu i da ga bude sramota": Influenserka podržala mladića koji je optužio glumca iz hit serije

Glumac Moamer Kasumović osuđen je na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela - bludničenje nad maloljetnikom.

Juče su mediji u regionu prenijeli da je poznati glumac iz hit serije "Lud, zbunjen, normalan", Moamer Kasumović, osuđen na godinu dana zbog krivičnog dela bludničenje nad maloljetnikom.

Sada se bosanska influenserka Hana Hadžiavdagić Tabaković javno oglasila i pružila podršku mladiću koji je otkrio da je bio Kasumovićeva žrtva nakon predstave na Sarajevo festu 16. septembra.

Hana je najprije podijelila mladićevu izjavu zbog kojih je istina izašla na videlo:

"Osjećam se preporođeno sad kad sam to izneo u javnost, drago mi je što se konačno zna o ovome. Najviše me je nerviralo što on živi sasvim normalan život, a ko zna koliko dječaka ide zbog njega na terapiju, više mi je to nego što sam želio da mu naudim, tu namjeru nisam imao nijednog momenta. Želja mi je bila samo, da uđe u prodavnicu i da ga bude sramota, da ga neko pogleda sa gađenjem i odbija da ga usluži, da svi vide kakav je zapravo", napisao je on, a Hana je šerovala poruku na svom Instagram profilu i poslala mu poruku:

"Dragi dječače čestitam na hrabrosti da ovako nešto izneseš u javnost. Nadam se da ćeš smoći snage da kroz život koračaš dignute glave, ponosno i neustrašivo. Ne posustaj i ne odustaj nikada", stoji u Haninoj objavi.

Pogledajte:

Dječak je nakon predstave "Beogradskog narodnog pozorišta", "Tiho, tiše", koja je izvedena u sklopu "Sarajevo Festa" 16. septembra, u "Narodnom pozorištu Sarajevo", ustao i šokirao sve svojom izjavom.

On je rekao da je bio žrtva pedofilije kada je imao 14 godina, a da je počinilac poznati glumac. Iz publike su ga pitali o kome se tačno radi, na šta je mladić odgovorio - Moamer Kasumović.

Slučaj se dogodio 2021. godine, a nakon toga je uslijedila prijava i sudski proces koji je rezultirao presudom u kojoj je Kasumović dobio godinu dana zatvora.